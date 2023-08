„S-a umplut paharul” Bogdan Mocanu, adevărul despre despărțirea dintre Jador și Hoder! Ce se întâmpla, de fapt, între artist și fosta lui iubită: „Eu știam”

In articol:

Despărțirea dintre Jador și Alexandra Dobia, alias Hoder, a uimit o țară întreagă, mai ales după ce artistul spunea că este pregătit să facă marele pas și să o ducă pe tânără la altar.

Bogdan Mocanu, dezvăluiri neștiute despre despărțirea dintre Jador și Hoder

În urma anunțului separării mulți fani și-au pus întrebări despre motivul real care a dus la această decizie. Iată că acum Bogdan Mocanu face lumină și mărturisește ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi.

Vestea că Jador și Alexandra Dobia s-au despărțit i-a luat prin surprindere pe mulți, mai ales după ce artistul a declarat, în nenumărate rânduri, că vrea să o ceară de soție pe tânără, ba chiar a și prezentat-o părinților. Mulți s-au întrebat care a fost, de fapt, motivul separării dintre ei, însă cântărețul nu a oferit foarte multe detalii. Iată că acum prietenul cel mai bun al lui Jador, Bogdan Mocanu, a oferit răspunsuri cu privire la separarea celor doi. Acesta spune că a simțit încă de la început faptul că Hoder și solistul nu sunt făcuți unul pentru celălalt, dar nu a vrut să intervină, pentru a nu stârni discuții.

„Eu am stat și am tăcut, am stat în colțul meu, nu m-am băgat prea mult, așa cum au făcut restul prietenilor lui Jador, care ba au încercat să îl despartă, ba... mă rog. Eu știam că este un carusel de emoții. Speram să își fi găsit aleasa, însă, era și părerea mea că nu sunt făcuți unul pentru celălalt. Este vorba de diferența de vârstă dintre ei, Alexandra a crescut în alt mediu, el a crescut în alt mediu, sunt foarte multe concepții pe care ei nu le au în comun. La început, nici eu nu o acceptam pe Alexandra, după ne-am împrietenit, ba chiar am încercat să mediez lucrurile între ei. Mi-am dat seama că mai bine îl las pe el să se dea cu capul, până nu vede el cu ochii lui nu poate lua o decizie.”, a mărturisit Bogdan Mocanu, pentru spynews.ro .

Hoder și Jador [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Semnele care arătau că relația dintre Jador și Hoder nu avea să funcționeze?! Ce spunea artistul înainte de împăcare: "Nu o mai bag în seama în viața ei! Să-și vadă de treabă"| EXCLUSIV

Motivul real care a dus la despărțirea dintre Jador și Hoder

În cadrul interviului, Bogdan Mocanu a precizat că între Jador și Hoder existau tot felul de discuții, însă au răbdat până când paharul s-a umplut.

Chiar dacă relația lor părea una fericită, lucrurile dintre ei nu stăteau chiar așa, iar într-un final au ajuns la concluzia că cel mai bine le este separați. De asemenea, Bogdan Mocanu menționează că nu este exclus să aibă loc și o împăcare, având în vedere că Jador este o persoană imprevizibilă și face întotdeauna ce simte.

„Erau tot felul de discuții între ei, așa cum este în orice cuplu, însă și răbdarea aceasta... la un moment dat se termină, s-a umplut paharul la amândoi. Nu cred că regretă faptul că s-a afișat cu ea, a făcut ce a simțit. Da, în mediul online păreau foarte fericiți, nu puteau posta de fiecare dată când se certau. Nu este exclus să se împace, Jador suferă pentru că a iubit-o și cred că încă o iubește, dar s-a retras în muncă, este doar în studio, nu este omul care să piardă timpul. În momentul acesta mai sunt discuții între ei, acelea de sfârșit de relație: să trec să îmi iau hainele.”, a mai spus Bogdan Mocanu, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

Jdor împreună cu fosta lui iubită, Hoder! [Sursa foto: Instagram]