Cu cine s-a iubit Alexia Eram, înainte să fie cu Mario Fresh!? S-a despărțit de el pentru „fiul adoptiv” al lui Alex Velea

Alexia Eram și Mario Fresh au o relație bine sudată care durează de mai bine de șase ani. Se pare că înainte să fie cu artistul, fiica Andreei Esca a mai avut o relație care a durat doi ani și care s-a sfârșit pentru că s-a decis că vrea să fie cu Mario.

Cine este tânărul cu care Alexia Eram a fost înainte de Mario Fresh

Cine este tânărul?

În anul 2015, Alexia a intrat într-o relație cu un alt tânăr cunoscut, și anume Rashid Omar. Fiica Andreei Esca avea doar 14 ani la acea vreme, iar relația lor s-a încheiat doi ani mai târziu, când aceasta l-a cunoscut pe Mario Fresh. Fostul iubit al Alexiei este fiul lui Omar Hayssam, un temut terorist. Tatăl lui Rashid este în prezent la închisoare, după ce a primit o condamnare de 23 de ani și patru luni pentru terorist, înșelăciune și fraude. Este vinovat de răpirea a trei ziariști români în Irak, în anul 2005. Cu un an în urmă, în anul 2004, averea lui Omar Hayssam era evaluată la 100 de milioane de dolari.

Alexia și tânărul Rashid s-au cunoscut la Snagov, acolo unde părinții lor dețineau mai multe proprietăți și și-au făcut publică relația pe internet, la acea vreme.

Alexia Eram pare că a luat cea mai bună decizie să se despartă de Rashid și să formeze un cuplu cu Mario, căci relația lor pare foarte bine sudată și cei doi se declară foarte fericiți împreună.

Alexia Eram este foarte geloasă

În 2021, Alexia Eram și Mario Fresh au luat o pauză de câteva lui de la relația lor, însă ulterior s-au împăcat. Chiar dacă au trecut cu bine peste neînțelegerile de la acea vreme, cântăreața a declarat că este foarte geloasă, în continuare.

„Nu sunt o persoană foarte relaxată, sunt foarte irascibilă de fel, dar nu sunt nici o persoană foarte nervoasă de fel. Sunt agitată de fel. Sunt geloasă cum orice om e gelos. Nu cred că există să nu fii gelos. C red că în orice relație există o mică parte de gelozie, nu cred că există relații în care să nu fie deloc, așa că este bine asta. Dacă nu ar fi gelozie înseamnă că ceva nu e ok. Nu poate să fie omul cu ochelari. Are voie să zică dacă o fată e frumoasă, are dreptate. Este firesc. Dacă vezi pe cineva frumos, afirmi asta. Asta nu înseamnă că trebuie să se întâmple ceva”, a declarat Alexia Eram, potrivit Viva.ro.