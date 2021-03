Cu cine s-a iubit Maria Constantin. Cu ce bărbați celebri s-a afișat faimoasa cântăreață de muzică populară

In articol:

Cu cine s-a iubit Maria Constantin. Vedeta de muzică populară a mărturisit cu ce bărbaţi celebri s-a iubit şi de ce refuză să mai vorbească despre viaţa ei personală.

Cu cine s-a iubit Maria Constantin

Maria Constantin este o femeie tânără şi frumoasă pe care orice bărbat ar vrea să o aibă, ca de pildă, Dan Bittman, care ar fi încercat să o cucerească în trecut, după cum a mărturisit chiar vedeta.

Anul trecut, Maria Constantin a povestit într-o emisiune TV că de-a lungul timpului a avut doar cinci relații de iubire, însă doar două dintre ele au fost cu bărbaţi celebri, mai exact relaţia cu ​ Marcel Toader și cea cu fotbalistul Dacian Varga.

Maria Constantin[Sursa foto: Instagram]

Maria Constantin şi Marcel Toader

Maria Constantin şi Marcel Toader au fost căsătoriţi timp de doi ani de zile, iar mariajul dintre ei s-a întrerupt atunci când Marcel a acuzat-o pe prea tânăra lui soţie de infidelitate.

Astfel, cei doi au divorţat cu scandal.

Marcel Toader a decedat în urmă cu doi ani, însă la vremea aceea, el şi Maria Constantin erau deja divorţaţi.

„Nu am mai vorbit despre viața mea personală. Aceste lucruri au trecut. Dumnezeu mi-a arătat calea pe care să merg. Au fost aproape 4 ani de relație, 2 ani de căsătorie. Eram separați (n.red. în momentul morții lui Marcel Toader), fiecare era cu viața lui. Am ales să mă retrag din scandal, pentru că am vrut ca oamenii să mă cunoască așa cum sunt eu. S-au scris și s-au spus atât de multe lucruri neadevărate. Am ales să închei definitiv acest capitol din viața mea”, spunea Maria Constantin.

Maria Constantin[Sursa foto: Instagram]

Maria Constantin şi Dacian Varga

Maria Constantin şi Dacian Varga s-au despărţit subit, la mai bine de un an de relaţie, deşi toată lumea îi ştia fericiţi împreună. Cei doi nu au vrut să discute prea multe despre acest subiect.

„Pot să spun că lui Dacian nu am ce să îi reproșez, e un om foarte bun, însă am ajuns să ne înstrăinăm. Eram amândoi foarte ocupați, așa am ajuns în punctul de a discuta față în față ferm și să ajungem la această decizie”, spunea Maria Constantin după despărțirea de Dacian Varga.

Maria Constantin a ales să fie discretă cu viaţa ei personală şi să nu vorbească prea mult despre persoana iubită.

„În ultimii doi ani de zile, n-am mai ieşit să vorbesc despre viaţa mea personală… Nu vreau să comentez. Nu veţi afla nimic! Cel mai important lucru din viaţa mea este copilul meu şi atât”, a spus Maria Constantin.

Maria Constantin şi iubitul ei[Sursa foto: Instagram]

Maria Constantin iubeşte din nou

Se pare că în sfârşit Maria Constantin şi-a găsit liniştea lângă un bărbat chipeş. Potrivit unor surse cancan.ro, actualul iubit al Mariei Constantin nu ar fi chiar liber. Robert Stoica ar fi încă însurat și ar avea un copil, după cum susțin surse apropiate cuplului pentru publicația citată. Aceleaşi surse spun că bărbatul şi soţia sa sunt separaţi, dar nu au divorţat cu acte.

„Este iubitul meu, locuim împreună de un an de zile. Am postat o poză cu el, dar nu vreau să-mi mai expun viața privată ca și până acum. El nu face parte din lumea muzicală, nu e persoană publică și vreau să-l protejez, pentru că nu e obișnuit cu lumina reflectoarelor. Plus că nu vreau să se mai intre cu bocancii în viața mea, ca până acum”, a declarat Maria Constantin, potrivit click.ro.