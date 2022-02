Cu cine seamănă băiețelul lui Cătălin Moroșanu? Luptătorul a făcut publice primele imagini cu micuțul: "Are ochii albaștri"

In articol:

Cătălin Moroșanu și soția lui trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor, de când au devenit părinți a doua oară. Cei doi și-au mărit familia și sunt mai fericiți ca niciodată, căci i-au oferit fetiței lor, Natalis, frățiorul mult dorit.

Cătălin Moroșanu, despre fiul lui: "Slavă Domnului că seamănă cu Georgiana!"

Viața lui Cătălin Moroșanu s-a schimbat radical după ce a devenit tată a doua oară. Luptătorul a povestit că nu se aștepta ca soția lui să rămână însărcinată, mai ales că de-a lungul timpului au încercat să îi dăruiască un frățior lui Natalis, însă fără rezultat. Sportivul a dezvăluit că micuțul Patrick Nicolas seamănă leit cu mama lui, căci are ochii albaștri: "Sunt foarte fericit. Mă bucur din suflet. Mi-am dorit foarte mult al doilea copil și Dumneze ne-a binecuvântat. Georgiana a rămas însărcinată și am fost foarte bucuroși.

Patrick Nicolas, fiul lui Cătălin Moroșanu [Sursa foto: Captură tv]

Mi s-a schimbat viața de la A la Z. M-am rugat foarte mult. Am mai încercat, n-am folosit metode de fertilizare in vitro, dar pur și simplu a rămas însărcinată. Așa a vrut Dumnezeu. Slavă Domnului că seamănă cu Georgiana, are ochii albaștri. O să fie un bărbat frumos. Îl cheamă Nicolas Patrick, noi îi spunem Patrick.", a declarat Moroșanu, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Georgiana, soșia lui Cătălin Moroșanu, alături de fiul lor [Sursa foto: Captură tv]

Băiețelul lui Cătălin Moroșanu s-a născut prematur

Cătălin Moroșanu a povestit că se afla la sală, împreună cu elevii săi, în momentul în care soția l-a sunat din spital, să-i spună că urmează să-l aducă pe lume pe cel mic. Luptătorul a intrat în panică atunci când a aflat că fiul lui se va naște prematur: "S-a născut pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României. Georgiana s-a dus la spital doar să facă o internare de probă, să facă niște analize, atunci a avut contracții, eu atunci eram la sală cu elevii, îi antrenam, și m-am trezit cu telefon: "Vezi că trebuie să mă opereze!". M-am panicat total, nu mai știam ce e cu mine.

Sună doctorița: "S-a născut, e sănătos, e bine". S-a născut prematur, cu două luni mai devreme. A stat în spital până a ajuns la greutatea optimă. N-am putut să intru în spital, pentru că erau regulile cu COVID-19 și nici nu puteam să-l văd. Nu l-am văzut trei săptămâni. Prima oară când l-am luat în mână așa de micuț era, de firav, nu știam ce să fac. Acum e mare, e dolofan.", a mai spus Cătălin Moroșanu, în cadrul emisiunii amintite.