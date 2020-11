Cu cine va sta fetița Antoniei și a lui Vincenzo Castellano, după ce s-a încheiat divorțul? Declarații chiar de la avocatul cântăreței

Maya și Antonia [Sursa foto: Facebook]

După mai bine de șapte ani în care au făcut tot posibilul să divorțeze, Antonia și Vicenzo Castellano sunt liberi la momentul actual. Procesul de lungă durată s-a încheiat, însă cu cine va rămâne fetița celor doi? Primele declarații oferite chiar de avocat.

La cine va rămâne Maya, fetița Antoniei și a lui Vincenzo?

În urmă cu șapte ani, iubita lui Alex Velea și Vincenzo au hotărât să meargă pe drumuri separate. De atunci, cei doi soți au tot încercat să divorțeze, iar procesul a fost unul destul de lung. De asemenea, după ce divorțul a luat sfârșit, întrebare următoarea este unde va sta Maya, fetița celor doi?!. Avocatul artistei a dat primele detalii despre costudia micuței.

”Întreaga problemă dintre cei doi este rezolvată. Custodia este comună. Nu avea cum să fie custodie exclusivă. Fetița va fi și la unul și la celălalt, în functie de situații, de cum va fi programul școlar, de cum va fi pandemia. Acum toate situațiile sunt rezolvate.”, a spus avocatul artistei.

Așadar, se pare că Maya va putea rămâne la ambii părinți, după ce procesul s-a terminat.

Antonia și fiica ei, Maya[Sursa foto: Facebook]

”Nu au avut bunuri de împărțit. Doar chestiuni de divorț și de minori, care s-au rezolvat pe cale amiabilă. Fiecare este mulțimit de felul în care s-au desfășurat lucrurile”, a mai spus avocatul cântăreței!

Vicenzo, declarații despre Antonia

După ce au decis să își spună adio, Vicenzo nu a aruncat cu cuvinte dure la adresa fostei sale soții. Ba chiar mai mult, bărbatul s-a bucurat pentru că Antonia a reușit să își întemeieze o familie cu Alex Velea.

"Antonia nu este materialistă. Dacă era nu se uita la Velea. (...) Sunt mândru de ea că a reuşit să-şi facă o familie, că mai are doi copii, că are o relaţie serioasă şi că nu a înşirat bărbaţii. Atunci, m-ar fi făcut de ruşine. Să ştii că Antonia are un suflet foarte bun şi a suferit în viaţă", spunea Vincenzo Castellano.