Cu ținuta la control! Maurice Munteanu, atent până la cel mai mic detaliu, la styling-ul uneia dintre concurentele de la “Bravo, ai stil! Celebrities”: “Ți-ai pus inelul de friptură?”

Calatoria stilistica a concurentelor de la “Bravo, ai stil! Celebrities” continua, in editia din aceasta seara, difuzata de la 22:30, la Kanal D, aspirantele la marele titlu scot arsenalul stilistic pentru a-i impresiona atat pe jurati, cat si pe telespectatori, cu tinute indraznete si povesti iesite din comun.

Juratii analizeaza pana in cel mai mic detaliu outfiturile concurentelor, Maurice considera ca piesele purtate de una dintre concurente sunt foarte bune, insa combinatia dintre acestea, in styling-ul propus de ea, nu il multumeste deloc pe jurat.

“Ti-ai pus inelul de friptura? Foarte frumoasa poseta, imi place cum vine cu acesti ciorapi si imi place combinatia foarte mult dintre poseta si pantofi. Dar ce ne facem cu acei pantaloni transformati in turban si ce ne mai facem cu cureaua care nu are nicio legatura cu stylingul propus de matale in seara aceasta? Interesant e, dar nu e si <glajbitor>”, comenteaza Maurice outfitul uneia dintre concurente.

In editia din aceasta seara, o noua concurenta isi va face aparitia in platou, cu drepturi depline; Mellina sparge gheata cu un outfit surprinzator; cum o vor primi contracandidatele ei si ce vor spune juratii veti putea afla urmarind editia din aceasta seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata de la 22:30, la Kanal

