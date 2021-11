Ioana Filimon, decizie neașteptată după eliminarea de la „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Mă retrag din lumina reflectoarelor”

In articol:

Ioana Filimon este ultima vedetă eliminată din competiția „Bravo, ai stil! Celebrities”. Celebra șatenă a fost descalificată după ce a încălcat regulamentul competiției, iar anunțul a fost dat de prezentatoarea Ilinca Vandici, în ultima gală a competiției de stil. Se pare că vedeta este pregătită să se retragă din lumea mondenă și să se ocupe strict de viitorul ei, care nu mai are legătură cu showbiz-ul.

Ioana Filimon s-a întors în Timișoara, oarșul natal, acolo unde se ocupă exclusiv de afacerile ei.

„Sunt în Timișoara și mă ocup de afacerea mea în continuare. Am o agenție de marketing și publicitate și am și panouri LED, în Timișora. Din activitatea asta câștig suficient cât să mă întrețin, mai ales că astea merg, toată lumea-și face publicitate. S-a ivit ocazia și am decis că e ceva ce mi-ar plăcea.

La București nu mai vreau să mă întorc! Vreau să mă retrag din lumina reflectoarelor. Dau viața de Capitală pe Timișoara, gata! Nu știu dacă e vorba neapărat de vârstă, dar acum e mai bine pentru mine să-mi văd de treburile mele. Mi-am făcut damblaua cu Bucureștiul, am stat acolo, am tot făcut chestii, acum trebuie să mă ocup și de mine și de viitorul meu”, a declarat fosta Miss România, pentru Cancan.ro.

Citeste si: Adevărul rușinos despre Cosmin Natanticu. Cum l-a prins Augustin Viziru cu soția lui, Oana Mareș. Imediat, a băgat divorț...- bzi.ro

Ioana Filimon [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care Ioana FIlimon a fost descalificată de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Ioana Filimon a făcut primele declarații pe pagina ei de Instagram cu privire la descalificarea sa din competiție.

Ea a mărturisit că nu s-a putut prezenta la filmări din cauza unor probleme persoanle, însă și-a asumat că asta va duce la eliminarea sa din competiție.

Citeste si: Decizia radicală luată de Ioana Filimon, după ce a fost descalificată de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. La ce gest a recurs vedeta

„Dragii mei, din păcate, nu mai fac parte din cadrul emisiunii ‘’Bravo ai stil Celebrities!’’.

Am primit foarte multe mesaje din partea voastră, dar nu am apucat să răspund tuturor.

Din cauza unor probleme personale, a trebuit să lipsesc de la filmări, lucru care nu este permis. Știam că lipsa mea va duce la descalificare, dar după cum știți sunt o persoană asumată.

Când eram in emisiune am încercat să fiu eu, să las orice problemă deoparte și să vă aduc și vouă un zâmbet pe buze prin momentele mele.

Am învățat multe lucruri și pentru asta le mulțumesc jurațiilor și producției. 🙏🏼

Imi pare tare rău ca nu mai sunt alături de colegele mele, dar le urez succes iar voi nu uitați să vă susțineți favorita. ✨✨✨

❤️ Vă mulțumesc că m-ați votat, că mi-ați fost alături si că mi-ați scris scris atâtea mesaje frumoase…sunteți minunați❤️ Vă pup😘”, se arată în postarea făcută de Ioana Filimon.