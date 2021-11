Cine e Mellina de la Bravo, ai stil! Celebrities. Vezi care sunt cele mai cunoscute melodii ale artistei

In articol:

Cine e Mellina de la Bravo, ai stil! Celebrities. Vezi care este numele real al noii concurente de la Bravo, ai stil! Celebrities, dar și care sunt cele mai renumite melodii ale artistei.

Cine e Mellina de la Bravo, ai stil! Celebrities

Mellina, pe numele său real, Mădălina Dumitru, este o artistă muzicală din București, născută la data de 26 ianuarie 1987. Cântăreața în vârstă de 34 de ani, a devenit cunoscută datorită colaborărilor sale muzicale de succes.

Mellina a absolvit Şcoala Populară de Arte, la secţia canto, iar mai apoi a participat la numeroase festivaluri şi concursuri muzicale.

În copilărie, cântăreața și-a petrecut o mare parte din timp în Ardeal: ”Mi-a plăcut foarte mult copilăria pe care am trăit-o! Cea mai frumoasă amintirie din copliăria mea este din Ardeal, la un moment dat, la 12 noaptea, gașca părinților noștri cred că se ”îmbătaseră”... Cred că erau fericiți, bucuroși, veseli(..) Ne-au luat pe noi toți copiii și ne-au dus pe un deal, acolo unde ne-am dat cu săniile. Deci, pentru noi era ceva incredibil, nici nu pot să spun ce era pentru un copil chestia asta. Eu am rămas cu imaginea aia”, a spus Mellina la Radio Impuls.

Care sunt cele mai renumite melodii ale Mellinei

Noua concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities s-a lansat în muzică în 2011, cu piesele „My Life” şi „Can’t Hide”, în colaborare cu băieţii de la That’s Right şi Bogdan Ioan.

Mai mult, Mellina a compus piese pentru diferiţi artişti din ţară, cât şi din străinătate, precum Robin DeVille- „Just The Way I Am" (feat. Ivan Garcia) sau Zelish- „I Won't Give Up" & "Forever You & Me”.

Printre cele mai renumite piese ale Mellinei, se numără: ”Poză de album”, ”SuReina”, ”Noi doi”, ”Fata morgana”, ”Alt bărbat”, ”Karamell” și ”Mamajuana”.

Mellina, concurentă la Bravo, ai stil! Celebrities

Mellina este noua concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities, după ce Ioana Filimon a fost eliminată în gala de sâmbătă, 13 noiembrie.

Mellina este nerăbdătoare să facă parte din această competiție: ”Mi-am dorit să intru în competiţie tocmai pentru că este o provocare, ceva cu totul nou pentru mine. Referitor la ceea de mă caracterizează ca stil, nu am pus niciodată preţ pe accesorizarea hainelor, în general nu mi-am cheltuit banii pe haine, pentru că prefer să îi cheltui pe experienţe şi sunt, cumva, în minus, în această zonă a modei. Am venit la ca să învăţ, să evoluez. Doresc să şi să bucur oamenii de acasă”, a declarat Mellina, noua concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities.