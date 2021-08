Ramona Olaru a vorbit pentru prima dată după ce Cuza de la Noaptea Târziu s-a afișat cu noua iubită! Ce spune despre relația cu fostul iubit: ”Lucrurile n-au funcționat așa cum am fi sperat”

In articol:

Ramona Olaru și Cuza de la Noaptea Târziu au avut o relație de lungă durată, cu multe certuri și împăcări. Cei doi au făcut tot posibilul pentru ca relația lor să meargă, să nu se despartă și tocmai din acest motiv și-au dat și multe șanse.

Totuși, se pare că destinul n-a fost de partea lor, iar în cele din urmă s-au despărțit.

Multă lume din showbiz și nu numai a fost curioasă să afle detalii despre ruptura dintre asistenta de televiziune și cântăreț. Cei doi foști iubiți au fost foarte rezervați în legătură cu ultimele certuri și împăcări, așa că nimeni n-a mai știut dacă ei mai formează un cuplu sau nu. Așadar, Ramona a ținut să lămurească, pentru prima dată, lucrurile, după ce Cuza s-a afișat cu o altă tânără. Mulți internauți spun că aceasta este noua iubită a artistului. Acesta este, de fapt, și motivul pentru care Ramona a făcut dezvluiri incendiare despre fosta ei iubire.

Cuza de la Noaptea Târziu și noua lui iubită[Sursa foto: Instagram]

Dezvăluiri inedite făcute de Ramona Olaru

” In sfarsit a venit momentul pe care, probabil, multi dintre voi l-ati asteptat de mult timp. Si anume, da, sunt o persoana singura in acest moment. Din pacate, lucrurile n-au functionat asa cum am fi sperat de-a lungul acestei relatii, spun toate lucrurile acestea in sfarsit pentru ca de fiecare data s-au interpretat si s-au scris tot felul de chestii total aiurea si total pe dinafara fata de cum s-au intamplat, Si mai spun aacest lucru pentru ca daca nu functioneaza un lucru si daca n-ai liniste si daca nu gasesti exact ce ai nevoie, atunci este mai bine si mai linistit pentru ambele parti separarea.

Pe de alta parte, este perfect normal dupa ce s-a produs un astfel de lucru, sa-si gaseasca linistea, fericirea si asa mai departe. De ce am spus asta? Sunteti foarte multi, fie ca ma cunoasteti, fie ca nu ma cunoasteti, care aveti ganduri, intentii bune, sa-mi trimiteti print screen-uri sau poze sau filmulete cu faptul ca el are pe altcineva sau e cu altcineva, nu stiu cand, nu stiu cum, e ok, e normal..Fiecare are nevoie de o perioada, sa-si planga mortii, cum ar spune un prieten de-al meu. In cazul asta, situatia sa se refaca. Asa ca, rugamintea este sa nu mai faceti asta chiar daca ne cunoastem, chiar daca nu ne cunoastem, pentru ca fiecare isi va rezolva lucrurile in felul lui si va gasi o modalitate sa fie ok si asta nu ajuta. Cred ca este suficient acum”, a spus Ramona Olaru, pe contul ei de Instagram.

Ramona Olaru[Sursa foto: Instagram]