Cucu, recent revenit de la „Survivor Romania”, a lansat piesa „N-ai bani pentru mine”!

Recent revenit in Romania dupa o competitie dramatica, „Survivor Romania”, Cucu a intrat in atentia fanilor sai si cu lansarea piesei „N-ai bani pentru mine”. Despre cum a aparut colaborarea sa cu Dominique si realizarea piesei, artistul a oferit cateva detalii.

Cucu a lansat o piesă nouă

„Nu stiu exact cand s-a "nascut" piesa <N-ai bani de mine>, dar pot sa spun ca ma bucur mult pentru ca am ascultat piesa inainte sa fie lansata si sunt fericit ca mi s-a propus sa trag si eu o parte pe piesa asta!

Totul s-a intamplat intr-un weekend la munte, eram o gasca restransa la munte si, in prima seara, Dominique si gasca mi-au pus sa ascult mai multe piese nelansate; iar din toate piesele nelansate piesa asta mi-a placut cel mai mult! In seara respectiva nu se preconiza vreo colaboare. Dar a doua zi ii spuneam lui Dominique ca imi place tare mult piesa ei si asa ne-am gandit cum ar fi sa fie si o voce de baiat pe piesa, pentru ca initial ei asa se gandisera.

Am acceptat fara sa clipesc sa <trag> pe piesa si sunt tare fericit, imi place foarte mult ce a iesit! Imediat dupa ce ne-am intors de la munte, la cateva zile, ne-am intalnit la studio, am scris versuri pentru partea mea, am tras vocile ...Ma bucura mult colaborarea cu Dominique, o fata cu care am rezonat din primele 5 minute de cand ne-am cunoscut! Noi ne-am cunoscut la inceputul pandemiei pe instagram si de atunci, exceptand perioada in care am fost la Survivor, vorbim aproape zilnic. In momentul in care ne-am vazut pentru prima data face to face, am simtit ca o sa rezonam pe toate planurile si chiar asa a fost, uite ca am lansat si piesa! ”.

Dezvăluiri sincere despre Survivor România

In ceea ce priveste cea mai intensa experienta din viata lui, competitia din Republica Dominicana, Cucu afirma ca a fost o perioada in care s-a transformat in bine, l-a ajutat sa se regaseasca.

„ Experienta de la Survivor Romania 2021 mi-a schimbat viata la 180 de grade! Inainte sa merg in Dominicana eram avariat, nu ma mai regaseam si am zis ca e un prilej bun pentru un rehab, pentru un reset total! Se pare ca am avut dreptate si chiar asta s-a intamplat! Am venit alta persoana de acolo; o persoana mai responsabila, matura, curajoasa si lista poate continua!

Recomand tuturor sa mearga la Survivor, dar un lucru trebuie sa tina minte, aceast reality show e mult mai greu decat pare, oamenii de acasa vad doar un montaj de 4 ore pe zi si nu vad toate chinurile prin care am trecut impreuna cu colegii si adversarii nostri! Tocmai de aceea, in momentul eliminarii am simtit o dezamagire in ceea ce ma priveste, nicidecum fata de colegii mei. Sunt tare fericit ca sunt acasa in momentul lansarii si sper sa ajunga mesajul piesei la cat mai multi oameni si cel mai IMPORTANT, mesajul piesei sa fie inteles de toata lumea! ”