Culiță Sterp a urcat pe scenă cu Iancu! S-au uitat în public și nu le-a venit să creadă ce au văzut

Culiță Sterp a avut spectacol seara trecută, iar de la eveniment nu a putut lipsi nici Iancu, fratele lui. Cei doi au urcat împreună pe scenă, însă atunci când s-au uitat în public au avut parte de o surpriză.

Ce le-a atras atenția lui Iancu și Culiță, atunci când au urcat pe scenă?

Culiță Sterp și-a emoționat fanii la ultimul concert. Artistul a interpretat o melodie despre frați și a ținut neapărat să-l aibă alături pe Iancu, așa că l-a invitat pe scenă. La un moment dat, însă, celor doi le-a atras atenția un tânăr din public. Adolescentul nu s-a ferit să-și arate aprecierea pentru fratele cântărețului și i-a transmis un mesaj care i-a amuzat pe cei prezenți: "Nu mai există Neveu!", este mesajul scris de tânăr, care se vede pe filmarea postată de Culiță în mediul online.

Iancu și Culiță Sterp [Sursa foto: Instagram]

Mesajul pe care tânărul din public i l-a transmis lui Iancu Sterp [Sursa foto: Instagram]

Ovidiu Neveu și Iancu Sterp au luptat în cușcă

Mesajul tânărului din public vine în urma meciului pe care Iancu Sterp l-a avut cu Ovidiu Neveu în Gala RXF Star Edition și pe care fratele lui Culiță l-a câștigat detașat: "Am mers la bătaie, nu am dat înapoi. Sunt mulțumit de mine, chiar dacă mi-am luat 100 de pumni, am rezistat. Altul nu făcea față. În timp ce luam pumnii, îi și număram, nu i-am simțit. Astea nu sunt scuze, dar dacă mergeam amândoi la 75 kg, era greu meciul.

Eu nici înainte de meci nu am zis că am șanse 100% să îl înving. Am zis că îi rup trei coaste și nu i-am rupt niciuna la meciul ăsta.(...) Eu îl respect și am recunoscut că e bun. A fost mai bun decât mine la meciul ăsta. Eu nu am nimic cu el, e un băiat finuț, cu caracter. Eu nu am cerut nicio revanșă, după ce publicul a cerut asta, apoi s-au auto-sesizat și ei.", a declarat Ovidiu Neveu la scurt timp după ce a fost învins, în exclusivitate pentru wowbiz.ro.

Ovidiu Neveu [Sursa foto: wowbiz.ro]