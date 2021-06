Culiță Sterp, dezvăluiri incredibile! Ce a făcut la Survivor România pentru a supraviețui: „N-am crezut că o să mănânc din gunoaie”

Culiță Sterp [Sursa foto: Instagram] 20:36, iun 11, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Culiță Sterp a stat circa cinci luni în Republica Dominicană, unde a concurat la Survivor România. El a fost descalificat în cele din urmă, după ce a refuzat să mai intre pe traseu.

Și-a argumentat și alegerea la acel moment. Artistul spunea că vrea să fie alături de iubita lui care urmează să nască chiar în zilele următoare. Pentru el competiția a fost una incredibilă, care l-a făcut să realizeze că în momente de tensiune este capabil să facă orice!

Culiță Sterp, uimit de ceea ce a putut să facă pentru a supraviețui la Survivor România

După cum se știe deja, în cadrul competiției concurenții trebuie să trăiască la limita subzistenței. Ei trebuie să-și procure singuri hrana de pe insulă și primeau diverse ingrediente sau mâncăruri când câștigau jocuri. În caz contrar trebuiau să se descurce cu ce le oferea natura. La ordinea zilei erau nucile de cocos sau vietățile marine pe care le prindeau ocazional.

Culiță Sterp a reușit să găsească și o altă cale de a mai mânca.

A recurs la un gest pe care nu credea că îl va face vreodată în viața lui. Fostul Faimos obișnuia ca atunci când mergea la jocuri să verifice și tomberoanele din zonă, atunci când producătorii nu erau atenți.

„N-am crezut că o să mănânc din gunoaie. La Survivor mi-am demonstrat abilitatea asta. La jocuri când mergeam mai era câte un tomberon pe dreapta, pe care nu-l observau (cei din echipa de producție, n.r.) și mă uitam în el. Țin minte că am reușit de câteva ori și am luat ce rămânea pe acolo. Am prins o dată o caserolă, mă uit în ea și avea orez cu linte sau chifteluțe. Nu mi-a păsat că mirosea, am băgat amândouă mâinile și dă-i. Înghițeam doar ca să am ceva în stomac. Sunt niște lucruri pe care în viața reală nu le-ai fi făcut niciodată – să mergi să cauți, să mănânci din gunoaie”, a dezvăluit Culiță Sterp.

Culiță Sterp, primele declarații după ce a fost descalificat din competiție: „M-am simțit vinovat!”

„Am ajuns până aici, m-am uimit și pe mine și pe familia mea. Din păcate nu mai pot continua pentru că se apropie momentul când voi deveni tătic și trebuie să fiu lângă Daniela. M-am simțit vinovat că nu am fost lângă ea. O visam în fiecare noaptea, pe mama și pe frații mei, pe care nu i-am mai văzut de cinci luni. A fost experiența vieții mele. M-a învățat multe lucruri, m-a schimbat și mă simt un om schimbat.

Am învățatsă apreciez ce am acasă, familia mea. Mă bucur că am cunoscut oameni minunați aici. În această competiție nu m-am certat cu nimeni, ci doar am avut discuții cu două fete. Cred că după ce o să iasă din competiție o să rămân prieten cu mulți dintre ei. Sper că oamenii de acasă o să mă înțeleagă și nu o să fiu judecat.

Vreau să ajung sănătos acasă și să-mi văd iubita și copilașul, să-mi reiau viața. Vreau să-mi țin învățăturile de aici toată viața, să plec cu un bagaj spiritual și mental de aici, să fiu un om schimbat pentru toată viața. Cel mai dor o să-mi fie de mare și de nisip. M-aș întoarce în vacanță aici cu nevasta și copilul să văd locurile unde am stat jumătate de an”, a declarat Culiță Sterp.