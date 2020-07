In articol:

Culiță Sterp și-a cumpărat Mercedes de 100.000 de euro, pe care l-a arătat fanilor săi. E vorba de un GLE Coupe alb. “Oamenii cu suflet bun sunt ăia care nu uită de unde au plecat și rămân la fel toată viața! Vă pup!”, a postat Culiță. (vezi cum l-a făcut praf Liviu Guță pe Culiță Sterp)

Citeste si: Mama Geta, mai directă ca niciodată: "Să pună mâna să se însoare!" Pe cine a luat la rost?

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au pățit ca Mario Fresh și iubita lui! Au fost agresați într-un club, iar ea a dezvăluit bilanțul bătăii: “Unul e desfigurat, iar un altul are hematom pe creier”

Citeste si: Carmen de la Sălciua este însărcinată? Imaginile care i-au pus pe jar pe fanii săi

El i-a făcut o surpriză mamei sale, Geta, pe care a urcat-o la volanul mașinii, pentru a da o tură. „Băi, jur, nu îmi vine să cred ce am vazut. Doamna Geta conduce un GLE COUPE. La anii ei nu am mai vazut asa ceva și nici nu o să mai văd, și ce curaj are, îi dă talpă”, a postat un amic al lui Culiță.

Culiță Sterp și-a cumpărat Mercedes de 100.000 de euro: "Dumnezeu îți dă după suflet!”

“Cel mai frumos! Dumnezeu îți dă după suflet!”, a postat doamna Geta. „Nu știu cât de modest ești, Culiță Sterp. Dar descrierea nu are nici o legătură cu pozele... Și mi se pare că exagerezi, au mai fost și alții care și-au luat înaintea ta acest model...”, a postat un fan care nu a apreciat că Sterp și-a etalat mașina.

Este al doilea autoturism pe care Culiță și l-a luat în anul 2020. La începutul anului, WOWbiz.ro a dezvăluit că Culiţă Sterp şi-a luat un „tanc” de 100.000 de euro. E vorba despre un Ford F150, o maşină de teren puternică, făcută să treacă peste toate obstacolele. „Mai ții minte zilele în care te rugai pentru tot ce ai acum?”, a postat Culiţă la fotografia care îl înfăţişează alături de noua sa maşină.

Culiță Sterp și-a cumpărat Mercedes de 100.000 de euro. Și-a vândut o mașină

“Superbă mașina... Una piesă pe măsură... Să o stăpânești sănătos!... Să ai noroc de mașină... Culiță, tu chiar meriți să ai tot ce-ți dorești și ai pentru că ceea ce faci este din suflet și ai ambiție, mult succes și fericire”, i-au transmis admiratorii lui Culiţă. Sterp a avut mai multe maşini în ultimii ani, printre care două Mercedesuri, dar nici una nu esta la fel de puternică ca Fordul.

În toamna trecută, el a dezvăluit că vrea să vândă unul din bolizii Mercedes. ”Vreau să o vând că o am deja de un an și am pierdut vreo 15.000 de euro, că am dat 62.000 de euro și acum cred că iau undeva la 48.000 de euro pe ea. Am decolantat-o pentru că prima dată când am vrut să o vând, zicea lumea că dacă e zgâriată vopseaua sub colant. Nu ascund nimic, nu e zgâriată. Vreau să-mi iau altă mașină, îmi doresc eu un model 2019. Așa să mă ajute Dumnezeu!”, a spus Culiță Sterp.