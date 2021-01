Iubita lui Culiță a recunoscut, în sfârsit, adevărul despre cum l-a cunoscut pe artist: „Nu am vrut să fiu a cincea roată la căruță”

In articol:

Daniela Iliescu a vorbit în exlcusivitate la Teo Show despre relația cu Culiță Sterp. Viitoarea mămică a mărturisit că cie doi se cunosc mai bine de 13 ani de zile și au rămas mereu prieteni. De la relația de prietenie dintre ei până la o relație de dragoste a mai fost un singur pas.

Niciunul dintre ei nu ar fi știut ce le rezervă viitorul atunci când s-au reîntâlnit.

„Ne-am cunoscut la liceu, cred că sunt deja 13 ani de când ne știm. Ne-am cunoscut în clasa a 9-a... Chiar am și participat și la eveniment. Ne-am înțeles foarte bine, eram prieteni, am păstrat legătura mereu, m-am împrietenit și cu surorile lui și am ținut mereu legătura... Am mai păstrat așa legătura, dar niciodată nu mi-am imaginat că vom avea ceva..", a povestit Daniela Iliescu.

Culiță Sterp și Daniela Iliescu se cunosc din liceu[Sursa foto: Instagram]

Iubita lui Culiță Sterp, dezvăluiri despre relația cu artistul! Era sua nu într-o relație cu Carmen de la Sălciua?

Iubita Faimosului de la Survivor România a

recunoscut că atunci când l-a cunoscut pe Culiă Sterp, el era un bărbat singur. La început, tânăra era reținută să se întâlnească cu actualul ei iubit, deoarece credea că este în continuare într-o relație cu fosta lui soție. Atunci, Culiță Sterp i-a explicat Danielei că este din nou singur și că pot forma un cuplu. (

„Prima dată cred că ne-am întâlnit undeva la munte, întâmplător. Tot ce m-a atras de data asta e că el tot venea să ne întâlnim. Eu nu am mai ezitat să ne întâlnim, eram liberi amândoi. La început am ezitat pentru că eu credeam că mai este într-o relație și nu am vrut să fiu a cincea roată la căruță, nici să mi se pună vreo etichetă. La început am refuzat până mi-a clarificat chiar singur. La început cred că am stat vreo săpătmănână în care venea seară de seară, stăteam în mașină și povesteam tot felul de lucruri”, a dezvăluit iubita lui Culiță Sterp ,

la Teo Show.