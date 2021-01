Carmen de la Sălciua a luat foc când a auzit ce a spus iubita lui Culiță Sterp la televizor: „Mi-a urat casă de piatră...”

In articol:

Culiță Sterp și Daniela Iliescu sunt în culmea fericirii, după ce au aflat că vor deveni părinți pentru prima dată. Iubita artistului este însărcinată în patru luni, iar sexul bebelușului nu l-au divulgat încă. Frumoasa iubită a Faimosului de la Survivor România a oferit recent un interviu la Teo Show, unde a vorbit despre relația celor doi.

Ea a recunoscut că cei doi se cunosc de mai bine de 13 ani și au fost mereu prieteni. Viitoarea mămică a declarat, încă, că nu a acceptat să formeze un cuplu cu artistul până nu a știut sigur că este un bărbat singur.

„Prima dată cred că ne-am întâlnit undeva la munte, întâmplător.Tot ce m-a atras de data asta e că el tot venea să ne întâlnim. Eu nu am mai ezitat să ne întâlnim, eram liberi amândoi. La început am ezitat pentru că eu credeam că mai este într-o relație și nu am vrut să fiu a cincea roată la căruță, nici să mi se pună vreo etichetă. La început am refuzat până mi-a clarificat chiar singur. La început cred că am stat vreo săpătmănână în care venea seară de seară, stăteam în mașină și povesteam tot felul de lucruri”,a dezvăluit iubita lui Culiță Sterp , la Teo Show.

Carmen de la Sălciua, despre declarațiile Danielei Iliescu[Sursa foto: Instagram]

Carmen de la Sălciua, prima reacție după dezvăluirile Danielei Iliescu

Carmen de la Sălciua a recunoscut că o cunoștea pe noua iubită a fostului ei soț, care a fost prezentă și

la nunta lor. Într-o sesiune de întrebări pe pagina sa de Instagram, artista a primit un mesaj de la un internaut, care i-a transmis că Daniela Iliescu ar fi recunoscut că se vede cu Culiță Sterp din perioada în care ei formau în continuare un cuplu. (

„Daniela s-a dat de gol azi la Teo când a spus că se întâlnește cu Culiță din 2018, când el era cu tine”,i-a scris un fan artistei pe pagina sa de Instagram.

„E important că mi-a urat „Casă de piatră”. Din suflet așa...”,a fost reacția lui Carmen de la Sălciua.