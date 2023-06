Cum a ajuns Gabriela Cristea să-și înșele partenerul: "A fost cea mai grea lună din viața mea". Nimeni nu știa că a fost infidelă în timpul relației

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu de aproximativ opt ani și au împreună două fetițe superbe. Înainte de acest mariaj, prezentatoarea tv a fost căsătorită cu Marcel Toader cam cinci ani. Gabriela a mărturisit într-o emisiune că și-a înșelat iubitul timp de o lună și că a fost cea mai grea perioadă din viața ei.

Gabriela Cristea și-a înșelat partenerul

Înainte de căsătoria cu Marcel Toader, frumoasa prezentatoare a avut și alte relații. La un moment dat, ea a vorbit despre ele, dar și despre evenimentele care s-au petrecut în acea perioadă. În cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Gabriela a avut un moment de sinceritate și a povestit că și ea și-a înșelat un iubit pe care l-a avut înainte de căsătorie, timp de o lună de zile și că a fost unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-a făcut. Nu este clar cine a fost bărbatul din viața ei la acel moment, cert este că vedeta a fost în paralel, timp de o lună de zile, cu altcineva.

„Să vă spun din experiența mea, apropo de înșelat, care este foarte scurtă. Am înșelat o singură dată, doar o lună de zile și a fost cea mai grea lună din viața mea. Eu nu am înțeles de ce trebuie să faci… este un efort atât de mare încât eu am zis: „Stop! Până aici” , spunea

Gabriela Cristea, avort la 19 ani

Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars, relatează Fanatik.

Gabriela Cristea a vorbit, de-a lungul timpului, și despre alte momente dificile cu care s-a confruntat. De departe unul dintre cele mai grele a fost pe vremea când abia devenise majoră. Prezentatoarea povestea, la acea vreme, că la vârsta de 19 ani a fost nevoită să facă o întrerupere de sarcină, din cauza unor complicații.

„ Am făcut la un moment dat un avort, dar l-am făcut pentru că am avut ceva complicații. Am stat internată în spital câteva zile. Aveam aproape 19 ani când am suferit un avort”, spunea ea, într-o emisiune de la Kanal D.