Ce a recunoscut public Gabriela Cristea despre ea, la puțin timp după ce a fost acuzată că a prezentat băută o emisiune: „Nu am vrut să aveți o imagine defectuoasă despre mine”

Gabriela Cristea se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Cu toate acestea, însă, un episod recent din viața moderatoarei TV i-a făcut pe fani să se îndoiască de vedetă, asta pentru că Gabriela Cristea ar fi prezentat una dintre edițiile emisiunii în stare de ebrietate. Până acum, însă, doar Tavi Clonda, soțul ei, și Paula Crăciunescu, ”mama vitregă” a vedetei, au făcut declarații pe baza acestui subiect, dar acum, și Gabriela Cristea a ieșit public și a vorbit despre cum o percep fanii săi, făcând dezvăluiri neașteptate.

„Astăzi o să vorbesc un pic despre admirație. Ideea acestui dialog mi-a venit de la un mesaj pe care o doamnă foarte drăguță mi l-a lăsat la una dintre postări în care îmi spunea că mă admiră pentru felul în care reușesc să le fac pe toate și că nu înțelege cum reușesc să fiu mereu aranjată și în perfectă stare. Acum, nu am vrut să aveți o imagine defectuoasă despre mine și de aia m-am gândit că ar fi bine să vorbim un pic despre grija pe care trebuie sa o aveți atunci când vă hotărâți să admirați pe cineva, pentru că se poate ca pe afară să fie vopsit gardul și pe dinăuntru leopardul. Da, este și cazul meu, pentru că nu sunt de fiecare dată super coafată, machiată și scoasă ca din cutie, ba din contră, în cele mai multe cazuri sunt cu un moț prins în cap și machiată pentru că plec la studio. Atunci când te machiezi nu arăți ca în realitate, dar mai ales când ești nemachiat, pielea pare că e plină de pete și plină de defecte. În realitate e alta, toți suntem cam la fel, nu e unul care să fi scăpat de trecerea timpului sau de agresiunile vremii.

Dacă mă întrebați pe mine aș vrea să stau de dimineața până seara nemachiată, cu un moț în vârful capului, să grădinărescu, să mă ocup de pasiunile mele, dar așa în stare naturală, nu cu toate artificiile”, a explicat Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.

Declarațiile lui Tavi Clonda, după ce s-a spus ca Gabriela Cristea ar fi prezentat emisiunea băută

La scurt timp după reacțiile internauților legate de prezența Gabrielei Cristea într-una dintre edițiile emisiunii pe care o moderează, Tavi Clonda a ieșit public și a vorbit despre subiect, precizând că nu este nimic adevărat, iar cei vinovați de inițierea acestor speculații vor plăti, cel mai probabil, în instanță.

„Ce pot să zic? E o minciună sfruntată. Un grup care vrea să denigreze vedetele, nu e Gabriela singura. Bineînțeles că nu este nimic adevărat! Gabriela nu consumă niciodată, nu e cu alcoolul absolut deloc iar despre asta, probabil că vor plăti în fața instanței, habar nu am, încă nu știu ce măsuri se vor lua! Dar am crezut că timpul ăsta a apus, când se făceau în presă diverse acuzații false...Văd că a revenit. Nu e nimic adevărat! Vom vedea ce vom face în continuare! Deși nu i-a picat bine, Gabriela este ok, iar eu sunt alături de ea în orice!", a declarat Tavi Clonda, cu privire la acuzațiile care i se aduc soției sale, notează Click.

