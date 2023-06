„Mă simt rău fizic” Gabriela Cristea nu mai știe ce să facă și a cerut ajutorul fanilor de pe internet! Ce se întâmplă cu prezentatoarea TV

In articol:

Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din țara noastră. De-a lungul timpului și-a creat o carieră de succes în televiziune și a adus în atenția telespectatorilor proiecte importante. Mai mult decât atât, prezentatoarea TV are și o viață de familie împlinită. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, Tavi Clonda, iar cei doi au împreună și două fiice.

De când este în lumina reflectoarelor, Gabriela Cristea a adunat o mulțime de fani care îi admiră munca și perseverența și îi sunt alături la orice pas. Deși s-ar crede că viața sa este lipsită de momente dificile și totul este perfect, ei bine, nu este nici pe departe așa.

Gabriela Cristea a ajuns la capătul puterilor

Vedeta este extrem de activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește momente bune și mai puțin bune cu admiratorii săi. Recent, prezentatoarea TV a vorbit despre starea sa actuală. Se pare că soția lui Tavi Clonda a ajuns la capătul puterilor și se simte extenuată, mai ales că este implicată în numeroase proiecte care îi ocupă foarte mult timp.

Mai mult decât atât, Gabriela Cristea spune că locul său de muncă nu îi permită să aibă o zi liberă atunci când vrea, tocmai de aceea își dorește să se bucure de o bine-meritată pauză.

De asemenea, de cele mai multe ori, nu este acasă de sărbători pentru a petrece momente liniștite alături de familia sa.

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

„Am niște zile foarte aglomerate. Din păcate, nu mă simt foarte bine, fizic vorbind și voiam să vă întreb de unde să-mi iau resursele, pentru că nu pot să-mi iau o zi liberă. Un om care nu are o activitate ca cea pe care desfășor eu probabil că își ia o zi liberă, eu nu reușesc să fac asta și nu știu cum să reușesc să duc ziua asta la bun sfârșit. Stăteam acum și făceam o socoteală legată de felul în care lucrez eu în general. De cele mai mult ori nu am Paște, nu am Crăciun sau sărbătorile astea pentru care se face punte.” , a spus Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.

Citește și: Gabriela Cristea și Tavi Clonda, la un pas de colaps financiar?! Cei doi au pierdut mulți bani de când au intrat în afaceri. Ce îi mai salvează?

Citește și: Tavi Clonda a plecat de acasă și nici Gabriela Cristea nu știe unde s-a dus. Va avea o surpriză uriașă când va vedea ce are soțul ei pe gât

Citeste si: „Au fost foarte multe momente urâte” Vica Blochina, copilărie de coșmar! Cum a fost umilită ani la rând fosta balerină de la Melody- kfetele.ro

Citeste si: FOTO/VIDEO- Șerpii pun stăpânire pe România! Imagini halucinante din Drobeta și Cluj, acolo unde reptilele se simt ca la ele acasă: „Șarpe de peste 150 de cm!”- stirilekanald.ro

Citeste si: "Pe noi ne-a lăsat amanet cu nouă zile înainte." Acuzatii fara precedent la adresa lui Adi Sina!- radioimpuls.ro

Vedeta le-a cerut ajutorul fanilor în legătură cu acest subiect. Gabriela Cristea trece printr-un impas și se pare că se simte rău din punct de vedere fizic, astfel încât ar avea nevoie să pună „stop” tuturor activităților pentru o zi și să se bucure de puțin timp liber, fără obligații.

Astăzi este o zi în care aș fi vrut să fac și eu punte și să stau acasă, dar nu și atunci vă întreb pe voi cum faceți atunci când nu puteți să faceți punte, să vă luați o zi liberă, concediu medical și care sunt resursele care vă fac să vă ridicați și să mergeți mai departe. Am nevoie, sunt într-o zi de genul acesta.

Când spun că mă simt rău, nu mă simt rău psihic că am vreo stare că am chef să stau și să nu fac nimic, ci mă simt rău fizic, nu mai am energie deloc, căci atunci când soliciți prea tare organismul, răspunde așa, adică nu-i prea place și zice că trebuie să ia o pauză, dar nu pot să iau o pauză”, a mai spus vedeta pe rețelele de socializare.

Citește și: VIDEO Cum a fost filmată Gabriela Cristea de un coleg in pauza emisiunii? Imagini din ziua în care este acuzată că ar fi prezentat băută au fost făcute publice