Cum a ajuns Laura Giurcanu să joace în videoclipul lui The Weeknd? Vedeta a povestit și ce a vorbit cu artistul internațional: "Mi-au spus să dansez ca și cum aș fi beată"

In articol:

Laura Giurcanu a intrat în atenția publicului după ce a câștigat emisiunea „Next Top Model by Cătălin Botezatu”. În prezent, aceasta creator de conținut și inspiră foarte multe persoane.

Cum a ajuns Laura Giurcanu să joace în videoclipul lui The Weeknd?

Laura Giurcanu este extrem de mândră că a jucat în videoclipul celebrului artist internațional The Weeknd. Nu mulți știu despre această reușită a vedetei, așa că la cererea unui urmăritor a povestit totul pe TikTok.

"Acum 9-10 ani, The Weeknd a venit în România alături de toată echipa lui ca să filmeze videoclipul piesei Twenty Eight, cel mai probabil din considerente de bani, pentru că este mult mai ieftin, iar oamenii sunt extraordinar de talentați. Am primit un SMS de la agenția cu care lucram în momentul acela și mi-au spus despre casting, dar trebuie să îmi iau costum de baie și nu m-am dus pentru că nu credeam că arăt atât de bine cum mi-aș fi dorit. În acea seară, am primit un telefon și mi s-a spus că ar vrea să mă vadă neapărat echipa lui. În drum spre România, în avion, eu apărusem într-o revistă, într-o rochie de mireasă. Regizorul a văzut poza aia, i-a plăcut foarte tare, m-a căutat și a vrut să mă vadă la casting. Acolo mi-au spus să dansez ca și cum aș fi beată, mi-au făcut niște poze și a doua zi m-au chemat la filmări. Au fost două zile, a fost foarte tare. Am schimbat câteva vorbe și cu The Weekend, Și el era foarte tânăr pe atunci, avea 22-23 ani. M-a întrebat câți ani am și s-a mirat când am zis 16 ani. Mă bucur când văd că a devenit atât de popular.", a declarat Laura Giurcanu, pe TikTok.

Cu ce se ocupă Laura Giurcanu în prezent?

În prezent, Laura Giurcanu este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri la nivel național, dra și internațional. În 2013 a început să facă vloggering, iar de câțiva ani are un canal de YouTube, unde realizează podcastul Seencer. De asemenea, modelul este urmărită aproape un milion de persoane pe contul său de Instagram.

„Aveam un vis pe săptămână. Am trecut prin toate. Toți voiam să fim astronauți. Am vrut să fiu medic, ba chiar am vrut să merg la medicină. Eram mică și așa m-am apucat de atletism. Era o poză cu o atletă și era o reclamă la un brand de sport. Am zis că vreau și eu să fiu așa. Am făcut sport de performanță 7 ani. Până la urmă nu am ajuns pe nicio clădire prin atletism, dar după aceea am ajuns pe clădiri și prin reclame, dar altfel. Nu am ajuns eu atletă, dar în poze dau foarte bine”, a declarata Laura Giurcanu, în urmă cu mulți ani.

