Cum a ajutat-o fiul său pe Anamaria Prodan să treacă peste cele mai dificile momente: "Acolo vezi că puterea s-a transmis din generație în generație" | EXCLUSIV

In articol:

Anamaria Prodan a a avut parte de momente dificile în cursul anului trecut, atunci când a avut loc divorțul de fostul soț.

Chiar și așa, impresara nu s-a dat băută și a reușit să depășească toate clipele pe care le-a trăit.

Alături i-au fost cei trei copii, fetele din mariajul cu Tibi Dumitrescu și băiatul pe care impresara îl are din căsătoria cu celebrul antrenor. Cei trei copii au susținut-o pe mama lor în fiecare moment și i-au dat puterea să zâmbească din nou.

Deși este încă adolescent, spre deosebire de surorile lui care sunt deja mari, acesta i-a fost un adevărat sprijin mamei sale și a ajutat-o prin tot ceea ce i-a spus. Laurențiu Jr. a susținut-o pe mama lui în fiecare moment! Invitată la Online Story by Cornelia Ionescu, vedeta a povestit ce i-a spus fiul său după despărțirea de fostul soț și cum a ajutat-o să-și recapete zâmbetul de pe buze.

Copiii, cel mai mare sprijin pentru Anamaria Prodan

Copiii au fost cel mai mare sprijin pentru Anamaria Prodan, în momentele dificile prin care a trecut din cauza divorțului.

Impresara a dezvăluit în emisiunea Corneliei Ionescu că toate momentele grele prin care a trecut anul trecut, i-au dovedit că forța pe care ea a moștenit-o de la Ionela Prodan s-a transmis din generație în generație și la Rebecca, Sarah și Laurențiu jr., cei trei copii ai vedetei.

Citește și: Anamaria Prodan a spus care a fost adevăratul motiv al despărțirii de Flavius Nedelea: "Știu cât de mult își dorea copiii lui"! Impresara și afaceristul și-au spus "adio" în urmă cu câteva luni| EXCLUSIV

Fiul său a fost un real sprijin pentru mama lui. Micuțul este extrem de mândru de impresară și i-a dat puterea să se ridice și să meargă mai departe.

"Este cel mai frumos sentiment pe care poți să-l ai pe pământul acesta. Să vezi copilul că înțelege durerea ta, că este la fel de lovit ca și tine și în loc să-l ridici tu pe el, te ridică el pe tine. Acolo vezi că puterea aceasta s-a transmis din generație în generație.

Când l-am văzut pe băiețelul meu că a venit și, scrâșnind din dinți mi-a zis: Mama, tu nu ai cum să cazi niciodată pentru că tu ești cea mai puternică femeie din lumea asta. Nu avem nevoie de el, noi o să fim atât de mari în cât el nici nu o să ne mai vadă vreodată!

A fost un moment în care nici nu mai știam ce să-i spun, să-i spun că nu are cum să vorbească niciodată așa de tatăl lui pentru că i-a dat viață și oricum ar fi el nu are și nu are voie. Am avut puterea, în toată durerea mea, să-i spun lucrurile acestea.

Citeste si: „M-am plictisit de tine și de emisiunea asta!”. Bianca izbucnește în lacrimi după ce este chemată de Radu în camera roșie! Aflați de la ce a pornit totul mâine, 26 septembrie, într-un nou episod din „Casa iubirii”, de la orele 10:00 și 16:30, la Kanal D- kanald.ro

Citeste si: Valentin Sanfira a trecut printr-un accident cumplit în Italia. În spital, medicii l-au ținut patru zile fără să-l opereze- stirileprotv.ro

S-a uitat la mine și a zis: Nu am cum să-l iert vreodată pentru faptul că nu a avut demnitate. Măcar să aleagă ceva să stea mândru cum stau eu lângă tine", a povestit Anamaria Prodan, la WOWnews.

Anamaria Prodan și Cornelia Ionescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Anamaria Prodan i-a promis fiului său că o să fie cea mai puternică femeie

Impresara a mai dezvăluit, în exclusivitate la WOWnews, că a înțeles în acel moment cât de important este ca ea să se ridice, tocmai pentru a nu lăsa durerea să-i afecteze și pe copii. Impresara i-a promis lui fiului său că va deveni cea mai puternică femeie pe care el o cunoaște.

Citește și: Anamaria Prodan își caută în continuare marea dragoste, după despărțirea de Flavius Nedelea! Mesajul emoționant postat de impresară

"Am înțeles atunci toată durerea aceasta și am înțeles că dacă nu facem ceva, să mă ridic, să râd să fiu eu veselă, îl va copleși pe el durerea și dezamăgirea aceasta și frustrarea.

I-am spus că noi doi pe viață o să fim unul și același și surorile lui îl iubesc la nebunie și pentru faptul că tu în suflețelul acela mic ai strâns atâta durere, mami îți promite că o să fie cea mai puternică femeie din lumea aceasta, iar tu și voi alături de mine o să sclipim mai puternic decât a sclipi vreodată oricine din familia noastră", a mai dezvăluit ea.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum s-a schimbat viața Anamariei Prodan, după divorț

Divorțul dintre Anamaria Prodan și fostul soț a fosta una dintre cele mai mediatizate despărțiri din showbiz. Impresara și antrenorul și-au spus adio după un mariaj de mai bine de 10 ani. Cuplul și-a unit destinele în 2008, iar împreună au un fiu, pe Laurențiu Jr.

Citește și: Anamaria Prodan a spus clar în ce relații a rămas cu Luca, fiul fostului ei soț. Divorțul nu a împiedicat-o să-l considere în continuare parte din familie: "Este și copilul meu"

Citeste si: "Ferească Dumnezeu! Nu îndemn pe nimeni!" Cum a reușit Florin Salam să treacă peste moartea primei sale soții- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Scrisoarea unei mămici la început de an școlar: ”Sistemul de învățământ nu mai e centrat pe elev”/ ”Predarea se face pe repede înainte”/ ”Ce oferă școală în afară de cei 4 pereți ai sălii de clasă?”- stirilekanald.ro

Citeste si: Sophia Loren, internată de urgență în spital. Care este starea de sănătate a celebrei actrițe- radioimpuls.ro

După despărțire, viața vedetei s-a schimbat, însă doar în bine! Anamaria Prodan a renovat recent vila de la Snagov, acolo unde a a schimbat totul după divorț. Pe pereții din living sunt acum tablouri cu impresara și cei trei copii ai săi, iar la malul lacului a dărâmat tot ce exista și a construit un ponton superb, unde și-a amplasat și numele, scrie din litere mari și luminoase. Mai multe imagini cu vila Anamariei Prodan puteți vedea într-un material realizat recent, de WOWbiz.ro.

"Ești prima care vine în curtea mea, după ce am schimbat totul. Este noua înfățișare a familiei, începând de la casă, curte amintiri. Am muncit vreo șase luni și am transformat spectaculos totul.

Am terminat acum două luni, mai avem mici chestii de făcut, de exemplu aștept cordonul care va merge din bară în bară ca în port, dar sunt foarte fericită de cum a ieșit. Dacă era frumos și cald vă plimbam cu barca.

Vezi așa se întâmplă, te trezești așa dintr-o dată ca dintr-un vis și vezi că nimic nu mai e așa cum trebuie. Eu în momentul despărțirii, când ne-am trezit dimineața și am deschis geamurile ne-am uitat așa că e ceva înghesuit, ceva rău.

Am coborât cu copiii, ne-am uitat și am zis mami reamenajare! Am și noroc cu Rebecca, mi-a făcut un desen și mi-a spus că o să iasă ceva frumos. Mi-a spus că o să avem cea mai frumoasă curticică de pe lac. Am dărâmat tot ce era înainte. Toți vecinii s-au speriat când au văzut!(...) Cred că Dumnezeu întotdeauna ia ceva ce nu e bun în viețile noastre.

Dacă ai sufletul bun și curat, Dumnezeu îți ia ceva ce nu e bun și îți dă ceva de milioane", a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate la WOWnews.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!