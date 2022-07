Cum a apărut Mădălina Manole în emisiunea lui Răzvan Simion, cu puțin timp înainte de a se sinucide. Detaliul care a ieșit la iveală abia acum

In articol:

Răzvan Simon a fost invitat recent în cadrul podcastului găzduit de Radu Țibulcă. Printre altele, fostul iubit al Lidiei Buble a vorbit și despre depresia postpartum și a rememorat, totodată, ultima apariție a Mădălinei Manole în emisiunea pe care o moderează, cu o săptămână înainte ca artista să-și pună capăt zilelor.

Ce a observat Răzvan Simion când a văzut-o ultima oară pe Mădălina Manole?

Mădălina Manole a fost găsită fără suflare pe 14 iulie 2010, în vila în care locuia împreună cu familia ei, după ce a decis să-și încheie socotelile cu viața. Vestea morții artistei a șocat o țară întreagă, mai ales că aceasta nu dădea de bănuit că s-ar confrunta cu probleme în plan personal. Răzvan Simion a rememorat ultima apariție a solistei la TV, chiar în cadrul emisiunii moderate de el și Dani Oțil. Prezentatorul TV a dezvăluit că "fata cu părul de foc" era de nerecunoscut atunci când a venit în platou: "Pe vremea când eu vorbeam de depresia postpartum, adică depresia postnatală, la mămici, indiferent dacă erau tinere sau mai coapte, eram considerat ca unul care le căuta-n coarne unor doamne care sunt închipuite și nu vor să se întoarcă la muncă. Depresia asta se instalează pentru că e hormonal, așa se întâmplă lucrurile.

Asta până când a dispărut Mădălina Manole, la o săptămână după ce a fost la noi în emisiune. A fost la noi în emisiune și era de nerecunoscut. Cariera plus depresia asta postpartum au fost un cocktail de hormoni, pentru că cei din jurul ei au ridicat din umeri, ba chiar erau indolenți. Și a decis de capul ei. Faptul că acum se vorbește despre chestiunile astea și am conștientizat că e o problemă reală și li se oferă ajutor femeilor după naștere, când sunt ținute sub supraveghere, nu pentru că este un moft, ci pentru că există și e a naibii de periculoasă. Și pentru mamă, și pentru copil.", a povestit Răzvan Simion, în cadrul podcastului amintit.

Mădălina Manole a înghițit o substanță toxică

Mădălina Manole a fost găsită decedată chiar de propriul soț, Petru Mircea, în casa din Otopeni, acolo unde cei doi locuiau împreună cu fiul lor, în 2010. Bărbatul a alertat de urgență autoritățile, însă nu s-a mai putut face nimic. Ulterior, după ce au deschis o anchetă, polițiștii au descoperit că artista consumase o substanță toxică, din dorința de a-și pune capăt zilelor. La acea vreme, un adevărat scandal a izbucnit între familia Mădălinei Manole și soțul acesteia. Părinții, dar și fratele "fetei cu părul de foc" l-au acuzat pe Petru Mircea de moartea fiicei lor.

