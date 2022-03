In articol:

Flick, cunoscut și sub numele de „Domnul Rimă”, este un om de radio, cu o experiență de mai bine de 10 ani în domeniu. Pe lângă meseria sa de bază, acesta și-a făcut un renume în crearea de rime pe moment și nu numai.

Flick, Domnul Rimă, scrie poezii pentru fanii săi

Iată cum a celebrat acesta Ziua Internațională a Poeziei!

Flick, pe numele său din buletin, Filcea Sebastian Andrei, este unul dintre cei mai apreciați DJ de radio din țară. Pe lângă acest fapt, Flick se deosebește de ceilalți prin darul de a scrie rime și poezii pe moment.

Cum a celebrat Flick, Domnul Rimă, Ziua Internațională a Poeziei [Sursa foto: instagram.com/flick_domnulrima]

Domnul Rimă a povestit într-un interviu cum a început el să scrie versuri încă de la o vârstă fragedă. Astfel că, încă de când se afla în gimnaziu, Flick avea dezvoltat talentul de a crea parodii, rime și alte glumițe: „Sunt un tip foarte comod și foarte suficient așa cu mine. Mi-a fost bine până la un punct. Știam că am abilitatea asta, dar nu am dezvoltat-o până nu am simțit un potențial în ea, fie el și financiar. Versuri scriam încă de prin generală. De alea ușurele.

Prin liceu, eram sfătuit de profesoara mea de română de atunci: „Domnule, ai un talent, folosește-l”, iar prin 2008-2009 era la modă să ai blog. mi-am făcut unul prin care am făcut parodii, rime, topuri, glumiţe. În urma acestor glumițe m-a descoperit Mihai Morar. Am venit la Radio ZU. Buzdugan tocmai lucra cu Bendeac. (...)Eu eram contabil de meserie.”

Astfel, de când a intrat în atenția publicului și până în prezent, Flick compune poezii personalizate pentru următorii săi. Iată câteva dintre acestea!

Cum a celebrat Flick, Domnul Rimă, Ziua Internațională a Poeziei [Sursa foto: instagram.com/flick_domnulrima]

Cum a celebrat Flick Ziua Internațională a Poeziei

Flick și-a dezvoltat un obicei de a compune versuri cu ocazia tuturor sărbătorilor importante. De aceea, și astăzi, în data de 21 martie 2022, de Ziua Internațională a Poeziei, Domnul Rimă a ales să celebreze acest eveniment în stilul său caracteristic. Mai exact, Flick a scris opera „Ești versul meu...” formată din patru strofe și a postat-o pe conturile sale personale de socializare, pentru a o împărtăși cu fanii. Iată cum sună aceasta:

„Ești versul meu în poezia vieții

Și-alerg în lume doar ca să te recit,

De când miroase-a roua dimineții

Și până-n visul de după asfințit.

Oricât ai încerca să fugi de mine

Când închizi ochii tot dragostea mi-o vezi.

O știu și știi și tu atât de bine

Că eu sunt versul cu care rimezi.

Pe dinăuntru pare să te doară

Pentru că eu te-am rătăcit în grabă

Motivu-i că eu te știu pe dinafară,

Îți știu atât de bine-orice silabă.

Sunt versul tău în poezia vieții,

Te completez ca nimeni niciodată.

Doar noi stârnim în roua dimineții

Cea mai frumoasă rimă-mperecheată.”

