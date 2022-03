In articol:

În fiecare an, pe 21 martie, se sărbătorește Ziua Internațională a Poeziei, începând din anul 1999. Ziua Internațională a Poeziei are ca scop influențarea oamenilor spre a descoperi și a promova arta poemelor.

21 martie - Ziua Internațională a Poeziei. Care este considerată cea mai frumoasă poezie de dragoste din lume [Sursa foto: Freepik]

Pe 21 martie sărbătorim Ziua Internațională a Poeziei

Ziua Internațională a Poeziei este sărbătorită pretutindeni pe data de 21 martie, încă din anul 1999. Aceasta este un prilej pentru toți iubitorii de poezie să celebreze minunata artă a poemelor și să o promoveze la nivel internațional.

Unul dintre cei mai cunoscuți autori de poezii din întreaga lume este Shakespeare. El are peste 4 miliarde de volume vândute la nivel internațional. Cel mai mare poet rus şi fondatorul literaturii ruse moderne, Puşkin, îi urmează îndeaproape lui Shakespeare în topul celor mai vânduţi poeţi din toate timpurile.

Cea mai veche poezie din lume a fost scrisă în urmă cu mai bine de 6000 de ani.

Aceasta se află astăzi la Muzeul Arheologic din Istanbul, Turcia. Poemul este scris pe o tăbliță de argilă si cuprinde versuri ale unui autor necunoscut pe care mireasa regelui Shu-Sin trebuia să i le recite acestuia în cursul unui ritual de virilitate.

Cel mai vechi poem epic din istorie are o vechime de 2000 de ani înainte de Hristos. Titlul acestuia este „Epopeea lui Ghilgameş”, poemul fiind realizat cu scriere cuneiformă, pe 12 tăbliţe de lut.

Be Like a Child”- Poemul tradus în cele mai multe limbi. În august 2010, la Festivalul de poezie Sri Chinmoy din New York, poemul a fost recitat de oameni din lumea întreagă, în 146 de limbi. Astfel a intrat în Cartea Recordurilor ca poemul tradus în cele mai multe limbi.

Cel mai mic volum de poezie are un centimetru în lungime şi lăţime şi numai 0,3 grame și conţine 66 de poeme traduse în 66 de limbi. Se numeşte „One” şi a fost compus de poetul indian Sathar Adhoor.

Care este cea mai frumoasă poezie de dragoste din lume

Cel mai frumos poem de dragoste este considerat “Cântec de mai”, scris de Johann Wolfgang Goethe. Versurile sale au impresionat milioane de persoane și încântă și astăzi, aproape 200 de ani mai târziu, o mulțime de cititori.

„Cântec de mai", de Johann Wolfgang Goethe

„Totul serbează

Şi cântă împrejur:

Valea-nflorită,

Aprinsul azur!

Şi tremură orice

Frunză pe ram!

Stăpân pe huceaguri

E-al păsării neam!

Dorul din piept

Nu-l stăvileşti!

Să vezi! Să auzi!

Acum să trăieşti!

Iubire! viaţa

Îţi este dragă;

Tu ai creat

Lumea întreagă!

Tu dărui – frunză

Bătrânului nuc;

Lanului – aur,

Ramului – suc.

Vino la mine

Chip îngeresc!

O, cum mă iubeşti!

Cum te iubesc!

Când lăcrămioara

Răsare-n desiş,

Şi pasărea – cerul

Îl ia pieptiş!

Doar dragostea ta

Îmi trebuie mie,

Ea-mi dăruie viaţă

Şi bucurie!

Există în toate

Un dor de-a trăi-

Fi-vei ferice

De mă vei iubi!”