Cum a convins-o Nea Mărin pe soția sa să îl ia de bărbat. Mioara a acceptat fără să stea pe gânduri: „I-am zis direct”

Marin Barbu se numără printre cei mai îndrăgiți oameni de televiziune de la noi din țară. Se bucură de o carieră de succes și are o mulțime de fani datorită aparițiilor sale pe micile ecrane.

Este un personaj carismatic, un coregraf foarte talentat și un om cu suflet mare, care a reușit să intre la inimile fanilor săi, însă fără să-și aducă în lumina reflectoarelor membrii familiei.

De-a lungul timpului, din ce în ce mai mulți admiratori de-ai lui Nea Mărin au fost curioși să afle cine este cea alături de care își trăiește viața. Ei bine, soția lui Marin Barbu se numește Mioara și formează un cuplu de peste 40 de ani. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată când erau doar niște copii, însă a fost de ajuns ca legătura dintre ei să se mențină și până în ziua de astăzi.

Cum s-au cunoscut Marin și Mioara Barbu

La vremea aceea, Nea Mărin tocmai terminase clasa a IX-a, iar Mioara clasa a VIII-a. A fost cucerit iremediabil de frumusețea și inteligența tinerei de atunci, reușind să se apropie de ea prin intermediul verișorilor ei, cu care Marin Barbu era coleg de clasă.

„Eram copii când ne-am cunoscut. Eu treceam clasa a X-a, ea terminase clasa a VIII-a. Suntem din același sat. Țin minte și acum că era frumoasă și deșteaptă foc, iar eu… deștept și dat naibii la toate tâmpeniile posibile. Verișorii ei, cu care își petrecea timpul liber, erau colegi cu mine, eu îi vizitam, și uite așa, încet, încet, ne-am apropiat. Prietenia noastră a durat cinci ani.”, a povestit Nea Marin, acum ceva timp, într-un interviu pentru Viva!

„Dacă nu mă căsătoream cu Mioara mea, nu mă mai căsătoream cu altcineva”

Imediat cum Mioara a terminat liceul, Nea Mărin i-a propus să vină cu el la București, spunându-i că vrea să o ia de soție. De aici și până la o relație care încă durează de peste 4 decenii nu a fost decât un pas. Cei doi și-au luat responsabilitatea în propriile mâini și, ulterior, au adus pe lume copii de care s-au ocupat cu cel mai mare simț de răspundere.

„După aceea, a terminat liceul și a decis să fie învățătoare în sat. Eu eram la București și, într-una dintre zile, am mers acasă și am chemat-o să se angajeze aici, i-am zis direct că vreau să mă căsătoresc cu ea. Asta se întâmpla în decembrie 1979. Apoi au apărut copiii, nepoții…. Ducem o viață foarte frumoasă împreună și de fiecare dată când sunt înconjurat de oameni le spun același lucru – dacă nu mă căsătoream cu Mioara mea, nu mă mai căsătoream cu altcineva. A făcut din mine ceea ce sunt eu azi, m-a înțeles, s-a ocupat de copii, iar eu am tras să îmi îndeplinesc datoria, am făcut tot posibilul să avem din ce trăi”, a declarat Nea Mărin.