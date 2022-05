Cum a decurs cununia dintre Adda și Cătălin Rizea: ”Ca la noi, la nimeni”. Artista a spus abia acum adevărul, la 6 ani distanță: „Urma doar să fake-uim”

In articol:

Adda și Cătălin Rizea, unul dintre cuplurile controversate ale lumii mondene, au o poveste despre care unii ar putea spune că este, de fapt, un scenariu de film.

Deși sunt firi diferite, iubirea a fost cea care i-a adus împreună și astfel, din 2016, artista și soțul ei formează o familie în acte.

Adda și Cătălin Rizea au avut parte de două cununii civile

La acea vreme, cei doi și-au jurat iubire veșnică în fața ofițerului stării civile, însă nu așa cum o fac mai toate cuplurile, ci într-un mod mai neobișnuit.

Acum, dând peste câteva fotografii din ziua cu pricina, Adda și-a amintit cum a decurs cununia civilă și a făcut toată povestea publică, spre amuzamentul fanilor.

Cântăreața diagnosticată cu Lyme spune că doar relației lor li se putea întâmpla ceea ce s-a și întâmplat, pentru că amintirile lor sunt mereu desprinse parcă din povești.

La fel este și în cazul amintirilor legate de ziua cununiei civile. În 2016 ea și Cătălin Rizea au decis să formeze în mod oficial o familie, stabilind ca pe 28 mai să ajungă în fața ofițerului stării civile, doar că planurile lor, din cauza dorințelor pe care le-au avut, au fost date peste cap.

”Deci, am mai zis “ca la noi, la nimeni” de atâtea ori. Am decis în 2016, să facem cununia civilă în Târgu Mureș. Am căutat o locație care ne-a plăcut, dar era în afara orașului. Ca să ne putem căsători civil acolo, a trebuit să-mi fac flotant. Cununia cu toată familia era programată pe 28 Mai, însa noi a trebuit să ne căsătorim mai devreme pentru că nu ne lăsau să scoatem actele oficiale din primărie. Pe 28 urma doar să fake-uim. Așa că, ne-au chemat pe 26”, a scris Add ape conturile sale de socializare.

Continuând ulterior povestea din cea mai importantă zi a vieții de cuplu, deși totul trebuia să fie romantic, presărat cu liniște, emoție, calm și fericire, în cazul lor, altceva a fost mai presus: ploaia care le-a stricat ziua și amalgamul de sentimente prin care a trecut artista, dat fiind faptul că era însărcinată atunci.

Cântăreața spune că în drum spre primărie o ploaie dură s-a abătut asupra lor, astfel că au ajuns în fața primarului uzi până la piele, dar cu voie bună la purtător.

Alături de părinții vedetei, nici ei prea pregătiți din punct de vedere vestimentar pentru o cununie și de mama lui Cătălin Rizea prin telefon, printre hohote de râs și lacrimi, stările Addei schimbându-se de la o clipă la alta, așa au spus cei doi cel mai sincer ”DA” din viața lor.

Însă, privind în urmă, dar și la câte au realizat împreună de la acel moment, astăzi, 26 mai, Adda îi declară iar iubirea soțului, amintindu-și cu veselie momentul de la acea vreme, pe care-l cataloghează drept o poveste ce ar putea deveni oricând un banc foarte amuzant.

”În drum spre primărie a plouat cu gheață. Eram în mașină: eu, Cătă și mama în spate care zicea întruna “Vaaai! Dacă plouă poimâine?!”. Ne așteptau acolo 3 prieteni. Tata se învoise de la muncă și era pe drum. Am ajuns, am fugit din parcare spre clădire și când am intrat eram toți fleașcă. Nici nu ne dădeam seama ce se întâmplă. În pantaloni de trening, ciufuliți și uzi. Eu gravidă și cu toate stările posibile. Mi-a dat Alina, prietena mea, un buchet de flori. Arătam superb, ceva de vis. În scurt timp, s-a adunat toată gașca. Tata, în salopeta de la muncă, noi în trening, mama îmbrăcată frumos, la fel și prietenii noștri. Cu telefonul pe facetime, să vadă și mama lui Cătă. Doamna de la primărie, ofițerul de stare civilă, a băgat o casetă într-un casetofon și a început să se audă un bârâit puternic și piesa aferentă: TAAA TA TA TAAAA, TAAA TA TA TAAA. Rădeam ca proștii toți. Zici că eram din bancurile cu Bulă. Am răspuns la întrebările întrebătoare în hohote de râs, apoi eu, în hohote de plâns. Nah, de la hormoni! Așa că: La mulți ani, baby! 6 ani! Love u! Pozele sunt de la cununia oficială”, și-a mai completat artista povestea.