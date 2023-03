Cum a fost cerută în căsătorie Lili Sandu de către tatăl copilului ei? Nimeni nu se aștepta la asta: „Am scos inelul dintr-o pereche de șosete”

In articol:

Lili Sandu și Silviu Țolu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste încă din anul 2015. Chiar dacă prezentatoarea TV este mai mare cu 12 ani decât alesul inimii ei, acest lucru nu a contat pentru cei doi.

Recent, partenerul de viață al lui Lili Sandu a povestit cum a ales să o ceară în căsătorie pe frumoasa brunetă. Momentul a fost atent planificat, iar bărbatului nu i-a scăpat niciun detaliu care ar putea să îi de de gol intențiile.

În data de 28 mai 2019, chiar de ziua vedetei, cei doi au fost la Istanbul, acolo unde a avut loc și prima lor întâlnire. Totul s-a întâmplat chiar în camera de hotel în care erau cazați, iar în timp ce actrița stătea și asculta muzică, Silviu Țolu a aranjat în așa fel încât aceasta să primească un buchet de flori. Bărbatul a pus melodia lor, pe care știa că vedeta își dorește să o audă atunci când va avea loc marele eveniment și a scos inelul dintr-ul

loc cu totul și cu totul neașteptat, dintr-o șosetă.

„A fost tot la Istanbul pentru că am vrut să recreez prima noastră întâlnire. De ziua ei, în 2019, pe 28 mai am făcut în așa fel încât să organizăm o petrecere la Istanbul. Am aranjat să primească niște flori la hotel. Am scos inelul de unde era ascuns. A m pus o melodie, aveam un inside joke și știam că se așteaptă să o audă atunci când se va întâmpla. Eram în camera de hotel. Au venit florile. Am scos inelul de unde era ascuns, adică într-o pereche de șosete și m-am urcat în pat. Ea stătea și asculta muzică. M-am urcat așa într-un genunchi lângă ea și i-am oferit inelul.”, a spus partenerul de viață al lui Lili Sandu pe Instagram.

Lili Sandu și Silviu Țolu au fost la un pas de despărțire după ce au devenit părinți

În anul 2020, prezentatoarea TV și iubitul ei au devenit părinții unui băiețel de care sunt foarte mândri. Însă, nu foarte multă lume știe că la scurt timp după ce Lili Sandu a născut, cuplul a fost la un pas de despărțire. Motivul principal a fost reprezentat de stresul și oboseala care au venit la pachet cu noile lor îndatoriri, iar acest lucru i-a împiedicat pe aceștia să mai comunice și să găsească soluții pentru problemele cu care se confruntau.

„Dispoziția mea scăzuse foarte mult pentru relație. Pentru că era normal, epuizată fizic, psihic. El, ușor retras, tocmai pentru a nu mă deranja cumva pe mine în tot ceea ce se întâmplă. Văzându-mă că sunt obosită, își căuta alte lucruri de făcut. Dar, cu mintea de acum, mi-am dat seama că am ajuns într-un punct în care chiar trebuia să vorbim despre asta pentru că atracția fizică și din toate punctele de vedere începea să se ducă, să se diminueze. (…) Să știi că am auzit că primul an de maternitate este foarte important, atunci se produce ruptura în cuplu. Chiar dacă mai există iubire, nu mai există posibilitatea de a comunica pen tru că nu aveam timp pentru noi”, a mărturisit Lili Sandu, potrivit Fanatik.

Lili Sandu alături de familia ei [Sursa foto: Instagram]