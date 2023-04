Cum a fost surprins Dan Bittman, la scurt timp după ce fosta lui iubită, Monica Odagiu, a lovit mortal un bărbat cu mașina! Fanii au fost uimiți să vadă cine îl însoțea

In articol:

Când unul plânge, altul râde, cam așa poate fi descrisă relația actuală dintre foștii iubiți Dan Bittman și Monica Odagiu.

În timp ce actrița se dă de ceasul morții, după ce a ucis un bărbat într-un accident rutier, artistul trăiește pe picior mare.

Dan Bittman și Tani Budi, prieteni, după o iubire ca-n filme

Celebrul cântăreț nu pare deloc afectat de ceea ce i se întâmplă fostei sale partenere de viață sau, cel puțin, asta au înțeles cei din online, după ultima sa apariție.

Și asta pentru că, Dan Bittman și-a petrecut după-amiaza în compania uneia dintre cele mai importante femei din viața lui.

Conform imaginilor ajunse virale în mediul online, renumitul Pescobar a reunit doi foști iubiți. Se pare că, așa cum se spune, dragostea trece prin stomac.

Și asta pentru că la restaurantul de lux al lui Pescobar au luat masa chiar Tania Budi și Dan Bittman, în compania proprietarului.

”Bittman, Tania, Pescobar al vostru se minunează cât de bun e calamarul ăsta, la ceas de după-amiază. Mamă!”, a spus Pescobar, fapt pe care l-a scos în evidență și frumoasa blondină: ”E excepțional”.

După ce imaginile au ajuns virale, având în vedere că Bittman și Budi au format în cuplu în urmă cu mai bine de două decenii, fanii lor au reacționat imediat.

Mulți cred că este posibil ca flacăra iubirii dintre cei doi foști parteneri să se fi reaprins, ba pentru că ea încă ar avea sentimente pentru Dan Bittman, ba pentru că el nu ar fi putut-o uita niciodată pe marea sa dragoste.

”Primăvara începe cu Tania”/ ”Tania tot piesă a rămas”/ ”Tania tot pe Dănuț î l iubește”/ „Dănuț, te-ai reîntors la prima iubire, Tania Budi?”, sunt câteva dintre reacțiile celor din online.

Cum a fost surprins Dan Bittman, la scurt timp după ce fosta lui iubită, Monica Odagiu, a lovit mortal un bărbat cu mașina [Sursa foto: Captura video]

De altfel, nu este pentru prima dată când cei doi foști parteneri se revăd și petrec timp împreună, chiar dacă nu mai formează un cuplu.

Subiect pus în discuție chiar de artist, care a mărturisit că maturitatea, iubirea și respectul pot face ca două persoane să se privească ochi în ochi și după ce și-au spus ”adio” din punct de vedere sentimental.

” Ce sunt acum sunt datorită femeilor pe care le-am întâlnit în viața mea. De la Tania Budi am învățat, în primul rând, că o dragoste poate să sfârșească și într-o prietenie. A fost o dragoste cu năbădăi și cu scântei. Totuși, cred că ambii am avut multe de învățat din relația aceea. Ea a învățat că nu poate să mă țină pe loc. Eu am învățat că o dragoste pornită ca o joacă poate să ajungă foarte serioasă. Asta înveți de la femei, inteligență ”, spunea în trecut Dan Bittman.