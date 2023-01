Dan Bittman a încălcat legea! Nimeni nu se aștepta la acest gest din partea artistului

In articol:

Dan Bittman este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din industria muzicală românească. De-a lungul timpului, artistul a intrat în atenția publicului nu numai talentului său, ci și datorită aparițiilor sale în presă.

Recent, acesta a încălcat legea, dar părea că acest lucru nu îl deranjează absolut deloc.

Unde a fost surprins Dan Bittman și cum a încălcat legea?

Dan Bittman este un artist care știe cum să atragă atenția și care știe cum să se distreze indiferent de locul în care se află. Conform Playtech, acum trei zile, cântărețul a fost surprins în spatele unui bloc din Cartierul Titan.

Blocul nu era unul oarecare, ci acolo stă chiar colegul de trupă al vedetei, Romeo Dediu. Cei doi se pare că s-au distrat de minune în grădina din spate, ba chiar au încins și un grătar, lucru ce este interzis, dar acest mic amănunt nu pare să fi deranjat pe nimeni. Zona nu părea să îi fie absolut deloc necunoscută artistului, semn că acesta a mai fost pe acolo, iar în momentul în care solistul a ajuns, colegul său de trupă îl aștepta deja cu grătarul sfârâind.

Dan Bittman, despre viața lui amoroasă

În urmă cu ceva timp, Dan Bittman și partenera sa de viață Liliana Ștefan au pus stop relației și au ales să meargă pe drumuri diferite. De atunci, artistul a fost surprins de către presă destul de des în compania altor domnișoare cu care s-a speculat că ar avea o relație, însă vedeta nu a confirmat sau infirmat nimic despre acest subiect. Invitat în cadrul unui podcast, cântărețul a mărturisit că nu mai are nevoie de o relație serioasă, deoarece la vârsta pe care o are nu mai poate oferi nimic unei presupuse partenere mai tinere decât el.

„M-am îndrăgostit foarte ușor în viață, dar acum, la vârsta asta, mai că nu știu. După ce am trecut prin atâtea și atâtea nu știu dacă îmi mai vine. Spun lucrul ăsta, nu vreau să păcălesc pe nimeni. La ce să te aștepți acum? Să zicem că ar veni o domnișoară mai tânără, că acum mă văd în ziare, cu cine stau la masă e deja iubita mea, i-am dat inel, avem o relație amplă. Ce să le ofer? Eu mi-am trăit viața. Nu pot să fiu egoist în continuare și să le-o opresc pe a lor. Ce ar putea să fie? Un an sau doi de fericire după aia încep să scârțâie oasele. Ca idee, nu mai am nevoie de partea asta. A, da, de cucerit hai să râdem, dar e bine să și spui pe bune”, a spus vedeta.