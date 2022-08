Cum a început povestea de dragoste dintre Theo Rose și Anghel Damian. S-a aflat abia acum: "Situațiile de genul acesta nu pot fi descrise"

In articol:

Theo Rose și Anghel Damian și-au oficializat relația de puțin timp. S-au cunoscut pe platourile de filmare și la început au avut o legătură strict profesională, însă mai târziu, după ce artista s-a despărțit de Alex Leonte, au ajuns să formeze un cuplu.

Iată cum a început povestea lor de iubire!

Anghel Damian: "Situațiile de genul acesta nu pot fi descrise, pentru că trebuie să simți!"

Theo Rose a reușit să obțină un rol important în serialul care va fi lansat în curând la TV, regizat de Anghel Damian. Încă de când și-a anunțat debutul în actorie, artista a mărturisit că încearcă să fure meserie de la toți actorii. Și actualul ei iubit se numără printre cei care i-au oferit sfaturi și indicații prețioase.

Anghel Damian nu a vrut să dezvăluie prea multe detalii despre cum a început povestea de iubire dintre el și Theo Rose, pentru că, spune el, o astfel de situație nu poate fi descrisă în cuvinte. A povestit, însă, că a încercat să o sprijine pe solistă și să-i fie alături, atunci când a avut nevoie de ajutorul lui: "Sincer vă mărturisesc că nu aș vrea să intru foarte mult în detalii despre viața noastră privată și o să ofer și o justificare. Mi se pare mai importantă justificarea asta decât orice fel de detaliu v-aș putea da, pentru că e foarte greu să povestești ceva just despre intimitatea ta și lumea să înțeleagă exact ce vrei să spui. Nu pentru că nu aș avea un vocabular care să-mi permită să descriu o situație, dar chiar cred că situațiile de genul acesta nu pot fi descrise, pentru că trebuie să simți, să gândești ceea ce am simțit și am gândit ca să poți să înțelegi.

O să spun doar că Theo face un rol extraordinar, a fost mare parte meritul ei și meritul echipei că am format un context. A fost normal ca ea să își găsească un ajutor în mine, pentru că sunt regizor în serial și este treaba mea să ajut fiecare actor în parte, atât pe ea cât și pe cei mult mai experimentați, de la George Mihăiță la Șerban Pavlu. Regizorul în general dă direcția. În ceea ce privește relația noastră, prefer această discreție, pentru că e important să trăim noi, nu să trăim prin gura lumii sau prin articole de presă.", a declarat Anghel Damian, pentru playtech.ro.

În ce relații au rămas Anghel Damian și Lia Bugnar, fosta lui iubită?

Anghel Damian a vorbit și despre relația pe care o are acum cu Lia Bugnar, fosta lui parteneră, dat fiind faptul că cei doi colaborează în continuare pe plan profesional: "Pentru niște oameni maturi, care se admiră reciproc, este firesc să poți continua o relație profesională exact în termenii în care ea a fost dezvoltată. În general, în toate contextele de lucru există o separație foarte limpede între viața profesională și viața personală și atâta vreme cât noi suntem maturi și înțelegem situația în întregime, nu există niciun soi de problemă.", a mai spus iubitul lui Theo Rose.

