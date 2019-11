Lui Alex Bodi i s-a spus că este periculos după ieşirile violente la adresa Biancăi Drăguşanu. Ultima s-a consumat săptămâna trecută, când cei doi au fost filmați în timpul unui scandal, în parcarea unui restaurant. (vezi motivul pentru care Bianca rămâne alături de Alex Bodi)

Lui Alex Bodi i s-a spus că este periculos: "Nu știau ce avea ea ascuns în haină și am vrut sa îi iau eu”

„Avem un cerc intim de prieteni care mai cunosc ieșirile ei. Eu vorbesc cu Josip, el știe absolut tot. Și el zice ca nu vrea sa se mai amestece, nu știe cu ce sa ma sfatuiasca. Mi-e rușine și de ea, și de familia ei. Lumea care nu cântarește lucrurile ca și noi dă crezare, poate nu știau ce avea ea ascuns în haină și am vrut sa îi iau eu”, a explicat Alex Bodi.

Lui Alex Bodi i s-a spus că este periculos: "Atunci am zâmbit"

Ulterior, Bodi a revenit cu o postare care are legătură cu comportamentul său agresiv, încercând să îl minimalizeze. “Mi s-a spus că sunt periculos ... Am întrebat de ce și mi-au spus: pentru că nu ai nevoie de nimeni. Atunci am zâmbit”, a scris Bodi.