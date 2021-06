Cum a reacționat Alex Velea, după ce Fulgy a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan: “Ba, de ce eşti mincinos?”

In articol:

Este scandalul momentului în showbiz! Fulgy, băiatul Clejanilor, a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan. Susține că nu el a consumat substanțele respective, ci doar niște persoane care se aflau lângă el, astfel inhalând și el fumul.

Însă, ceea ce a surprins pe toată lumea a fost faptul că vedeta a adus în atenția publicului și numele lui Alex Velea.

Se pare că acesta ar fi fost la un grătar la iubitul Antoniei acasă și a plecat de acolo alături de doi băieți din Golden Society.

“În legătură cu ieri, nu pot să zic decât că trăiesc într-o ţară coruptă şi doar atât. Ieri m-am trezit, am mâncat, iar seară pe la 7-8 am fost la Alex Velea, prietenul familiei noastre. Am făcut un grătar cu toţi băieţii de la Golden Boy. Nu pot să spun că m-a turnat cineva, pentru că sunt nişte băieţi deosebiţi. De obicei în studiouri, nu la Alex Velea, se fumează... Eu vă jur că sunt plictisit de astea. După petrecerea de la Alex Velea, eu am plecat cu doi băieţi de-ai lui care nu aveau nimic la ei." , a declarat Fulgy.

Ulterior, a fost oprit de polițiști în trafic, unde i-au fost verificate actele, dar a fost și supus unui alcooltest. Rezultatul a fost negativ și l-au lăsat să plece. Însă, după spusele artistului, a fost urmărit până acasă de poliție, iar abia atunci i s-a efectuat și testul pentru substanețele pozitive, care a ieșit pozitiv.

Alex Velea, reacție după scandalul cu Fulgy

În urmă cu puțin timp, Alex Velea a avut și eu o primă reacție după întreg scandalul. Artistul a decis să spună tot adevărul despre ceea ce s-a întâmplat acasă la el.

“Mâine, la 12:00 -> “Ba, de ce eşti mincinos?”, a scris iubitul Antoniei.