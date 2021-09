Cum a reacționat Dorian Popa, după ce i s-a cerut certificatul verde la un restaurant din Capitală: „Ăsta e viitorul”

In articol:

Bucureștiul a intrat oficial din nou în scenariul roșu! Noile restricții urmează să intre în vigoare de la miezul nopții. Una dintre aceste restricții presupune prezentarea certificatului verde pentru a putea intra în restaurante, cafenele, teatre, cinematografe, cluburi sau diverse săli de spectacole.

Dorian Popa se numără printre vedetele din România care s-au vaccinat împotriva coronavirusului.

El a poveste în urmă cu puțin timp că i-a fost cerut certificatul verde înainte de a intra într-un restaurant din Capitală. Se pare că unii dintre patroni încearcă deja să pună noile reguli în practică, pentru siguranța tuturor. Celebrul cântăreț a dezvpluit că domnișoarei care i-a cerut certificatul verde îi era rușine, lucru de care Dorian Popa s-a mirat.

„Am oprit să mănânc ceva și oficial este prima dată când mi se cere certificatul de vaccinare pentru a putea fi scanat. Îi și era rușine domnișoarei să mi-l ceară. De ce să ne fie rușine, fraților?! Ăsta e viitorul”, a povestit Dorian Popa.

Dorian Popa s-a vaccinat anti-COVID în luna aprilie

Dorian Popa s-a imunizat împotriva coronavirusului în luna aprilie a acestui an.

Artistul a postat un videoclip în care le-a explicat urmăritorilor săi că este pro-vaccinare și le-a mărturisit că are puține emoții.

„M-au luat emoțiile. Astăzi sunt la clinică și mă voi vaccina. O să completez toate actele pe care trebuie să le completez. O să vedeți și cum fac vaccinul, dar o să mă vedeți pe mine, pentru că trebuie să respectăm cu rigurozitate regulamentul. Suntem pregătiți să mergem către o lume mai bună, la normalitate. Este normal să am emoții, pentru că e un pas important în viața mea.

Trebuie să recunosc, atunci când am plecat în Africa am făcut 5 vaccinuri, iar înainte de Asia am făcut alte patru vaccinuri”, a declarat Dorian Popa.