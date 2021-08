Dorian Popa a locuit 7 ani într-o garsonieră mai mică decât un garaj iar acum e fabrică de bani! Vloggerul a produs 28.000 de euro pe lună, în timp de pandemie! EXCLUSIV

In articol:

Dorian Popa este cu adevărat o mașină de făcut bani. Actor, cântăreț, influencer și vlogger, Dorian a reușit să dea lovitura în ultimul an și să facă un profit cu adevărat spectaculos.

Dorian Popa a făcut aproape 800.000 de euro în ultimii 3 ani

Dorian Popa nu a glumit deloc atunci când a mărturisit că a făcut deja primul milion de euro până la această vârstă. Afacerile artistului prosperă iar în anul pandemiei, în care mulți colegi mai experimentați decât el au ajuns la fundul sacului, Popa a dat lovitura.

Dorian Popa Show SRL, firma artistului, a depășit în anul 2020 cifra de afaceri de 2 milioane lei și a înregistrat un profit net de 1,7 milioane lei. Un scurt calcul ne arată că profitul lunar lui Popa a fost de aproximativ 141.600 lei, ceea ce însemană cam 28.000 de euro pe lună!!! Dacă adunăm profitul din ultimii 3 ani, reiese că Dorian a reușit să strângă aproape 3,5 milioane lei, adică în jur de 700.000

de euro. Firma lui Popa mai are de recuperat circa 815.000 lei, are datorii de 620.000 lei și deține în conturi peste 786.000 lei, conform informațiilor de la Ministerul Finanțelor. El are un singur angajat, iar profilul companiei este(spectacole).

De la garsonieră, direct la vilă cu piscină

Dorian Popa locuiește astăzi într-o vilă de lux în care a investit aproximativ 300.000 de euro. ”Casa are 400 metri pătrați, piscină și foișor. Și 600 mp terenul. 400 de metri pătrați are casa, sunt 3 etaje. Sunt invetiții colosale la o casă, iar de când construiesc îmi dau seama de ce spuneau oamenii: e greu să faci o casă”, a mărturisit Dorian Popa.

Dorian Popa are vilă cu piscină

Pentru a ajunge aici, Dorian a făcut și sacrificii. De exemplu, a locuit 7 ani într-o garsonieră mai mică decât un garaj, timp în care a pus ban pe ban. Cântărețul a mai spus că în perioada în care și-a terminat casa de lux, depășise deja un milion de euro câștigați în carieră din muzică, film și Youtube.

”Eu, timp de șapte ani, acum râd și cu nevastă-mea, am stat într-o garsonieră care e mai mică decât garajul meu de acum. Garajul are 45 de metri pătrați și garsoniera are 37. Nu trebuie să te uiți întotdeauna la rezultatul final, ci și la sacrificiile făcute până atunci ”, a povestit Dorian Popa.