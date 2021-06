Cum a reușit bărbatul care și-a înjunghiat fosta iubită să intre în casa ei?! Bărbatul, fost recidivist, eliberat condiționat înainte să o ucidă pe tânăra mamă

Criminalul Andreei, găsit spânzurat în casă [Sursa foto: Facebook] 20:53, iun 16, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Bărbatul de 33 de ani care și-a ucis cu sânge rece fosta iubită și apoi și-a luat viața a pătruns în locuința fetei spargând un geam. Ucigașul Andreei a venit la domiciliul fetei înarmat cu un cuțit.

Alexandru Ionuț Bușă a spart unul dintre geamurile ușii închise cu zăvorul și a intrat peste Andreea. Tânăra mamă dormea în pat lângă fetița ei de 4 ani. Ea a fost omorâtă cu mai multe lovituri de cuțit aplicate în zona gâtului și pieptului.

Ucigașul tinerei era supărat că fata dorea să se despartă de el și nu a putut accepta separarea. Tânăra mama aflase că iubitul ei a făcut închisoare și nu mai dorea să continue relația cu el.

Mai mult, fostul iubit al Andreei a declarat că fata ducea o viață grea cu el și că îi mărturisise că bărbatul de 33 de ani a bătut-o:" Fetița avea 2 ani cand ne-am desparțit, dar am menținut legătura deoarece copilul nu are nicio vină. Știam că nu are un trai bun, mi-a zis că a bătut-o."

Criminalul, condamnat la închisoare înainte de gestul extrem

Ionuț Alexandru Bușă a fost arestat de două ori pentru tâlhărie, fiind eliberat condiționat pentru prima dată în 2014, apoi pe 12 septembrie 2018.

Ucigașul din Militari s-a spânzurat de lustră

Atunci, Ionuț Bușa a plecat din închisoare cu 668 de zile mai devreme.

După comiterea crimei, bărbatul a fost dat dispărut de către oamenii legii.

