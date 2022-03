Cum a reușit o angajată a televiziunii de stat din Rusia să-l sfideze pe Vladimir Putin, în direct la TV: „Rușii împotriva războiului”

In articol:

Cu puțin timp în urmă, presa internațională a semnalat un incident care demonstrează că sistemul de control strict asupra mass-media din Rusia, implemenetat de conducătorul țării, Vladimir Putin, începe să ia o întorsătură serioasă, după ce o

angajată a televiziunii de stat l-a sfidat pe liderul rus, în direct.

Astfel, în timpul unei emisii de știri, difuzată pe canalul principal al televiziunii de stat, o angată a afișat direct un mesaj anti-război, scris pe o pancartă. De precizat este că, potrivit BBC, femeia a fost identificată ca fiind Marina Ovsiannikova, angajată a postului de televiziune.

Așadar, în primă fază, femeia s-a poziționat în spatele prezentatoarei de știri, aceasta continuându-și prezentarea jurnalului, iar ulterior, Marina Ovsiannikova și-a dat seama că mesajele pe care le scrisese pe pancartă nu erau complet vizibile, așa că angajata s-a deplasat spre dreapta cadrului.

"Nu dați crezare propagandei. Ei vă mint. Rușii împotriva războiului", au fost doar câteva dintre mesajele pe care Marina Ovsiannikova le avea scrise pe pancartă, acestea fiind în limba rusă, dar și în engleză. Cu toate acestea, mesajele au fost vizibile doar pentru câteva secunde, asta în timpul cât prezentatoarea de știri a citit de pe prompter introducerea unui material care urma să

intre pe post.

Ce se întâmplă în aceste momente la negocierile dintre Rusia și Ucraina? Zelenski: "Toată lumea așteaptă vești"

Totul s-a petrecut luni seară, în jurul orei 21.30, ora Moscovei, iar în scurt timp, secvența s-a viralizat în mediul online, în Rusia.

During a #Russian propaganda live broadcast, a girl with an anti-war banner ran into the studio pic.twitter.com/UMmgSjGlLJ

Citeste si: Războiul se va încheia RAPID! Ce ce va întâmpla cu soldații ruși în următoarele zile și care e MOTIVUL..- bzi.ro