Cum a trecut Alexandra Stan de la Survivor România peste trauma suferită, după ce a fost agresată fizic: "L-am iertat..."

Alexandra Stan de la Survivor România a povestit cum a trecut peste trauma suferită, după ce a fost agresată fizic. În urmă cu doar câțiva ani, frumoasa cântăreața a fost bătută de către fostul ei iubit, Marcel Prodan.

În cadrul unui interviu, concurenta din echipa Faimoșilor și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada care a urmat, imediat după evenimentul nefericit.

S-a confruntat cu multe probleme de ordin psihic, dar a realizat că cel mai bun lucru pe care îl face este să îl ierte pe agresor.

"După incidentul cu agresiunea, am experimentat frică și neînțelegere. Nu am înțeles de ce s-a întâmplat. Acum, privind în urmă, am înțeles că agresiunea a început cu mult timp înainte. A fost agresiune verbală, emoțională. Mă demoraliza. Mi-a fost greu să mă implic în altă relație. Am simțit nevoia să fug, m-am mutat la București. În vara aia mi-am pus alarmă, îmi era frică să nu intre peste mine în casă. Eram terorizată, deși nici nu mi-a mai scris după acel incident. Rămăsesem eu cu frică. Dar l-am înțeles pe Marcel Prodan, l-am iertat. Ca să ajungi agresor, ai și tu niște probleme emoționale" a declarat Alexandra Stan, potrivit VIVA .

Alexandra Stan, despre participarea la Survivor România

Totodată, cântăreața a mai vorbit și despre participarea la Survivor România 2021. Alexandra speră că o să reziste cât mai mult în cadrul competiției și că va trece peste anumite bariere.

"Eu sper să rezist cât mai mult. M-am uitat sezonul trecut și am văzut că, la „Survivor România, și atunci când se stă, de fapt nu se stă. (râde) Sunt născută vara, dar la noi nu este umiditatea foarte mare. O să fie complicat. Pot trece peste foame câteva zile. Sunt o fire sensibilă, încerc să fac pe plac tuturor și sper să nu am probleme acolo, să nu iau un conflict personal. Pentru mine va fi un element stresant să dorm noaptea în pustiu, sub cerul liber", a mai adăugat Alexandra Stan.