Cum ar fi arătat viața lui Dani Mocanu dacă nu se apuca de cântat? Dezvăluiri sincere în emisiunea „În Oglindă”: „Cu siguranță ajungeam prin pușcărie”

Dani Mocanu este noul invitat în cadrul emisiunii „În Oglindă”, moderată de jurnalistul Mihai Ghiță. Noul episod, difuzat pe contul de Youtube „theXclusive”, prezintă o latură mai puțin cunoscută a manelistului. Dani Mocanu este unul dintre cei mai cunoscuți și controversați cântăreți din România, care a avut mai multe probleme cu legea de-a lungul anilor.

Întrebat care ar fi fost destinul său dacă nu s-ar fi apucat de cântat, Dani Mocanu a răspuns fără echivoc că ar fi ajuns la închisoare.

Mihai Ghiță: Dacă era să rămâi un băiat simplu, de la tine de acasă, cam care ar fi fost destinul dacă nu făceai asta (n.r.- cântat)?

Dani Mocanu: E o întrebare foarte bună și o să răspund cu toată sinceritatea, fără predea. Cred că ajungeam la pușcărie. Îmi place să audă fanii mei, cei de acasă, realitatea. Dacă nu alegeam strada asta, cu siguranță ajungeam prin pușcărie de mulți ani. Pentru că, provenind din familia asta simplă, am fost tot timpul nevoit să fac ceva, chiar dacă familia mea nu era de acord. Scăpasem de mult de sub control, de la 14 ani chiar, și am făcut diferite activități, prostii și cred că dacă nu apucam strada asta, eram de mult în pușcărie.

Dani Mocanu, probleme cu Poliția de la vârsta de 14 ani

Dani Mocanu a dezvăluit că problemele sale cu Poliția Română au început încă de la vârsta de 14 ani. În timp ce era plecat la un cămin sportiv, Dani Mocanu a început să fure și să facă diferite ilegalități.

De fiecare dată, el a reușit să scape, motiv pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu.

„La 14 ani eram plecat la un cămin sportiv, mă apucasem să fur pe acolo, să sparg, să fac fel și fel. M-a prins Poliția de multe ori. Am o experiență mare cu Poliția, încă de mult. Aveam 14 ani, am dat bani cu dobândă unui coleg care venea de la București. Ulterior părinții lui au anunțat Poliția și m-am trezit cu polițiștii în căminul respectiv, ne-a scos în fața tuturor acolo.

Am fost prins furând de multe ori, dar m-a iubit Dumnezeu. Nu e un capăt de lume dacă te duci la pușcărie, dar m-a iubit Dumnezeu și m-a scăpat. De fiecare dată a făcut în așa fel încât să exsite o portiță undeva, să pot să fiu liber”, a dezvăluit Dani Mocanu, în emisiunea „În Oglindă”.