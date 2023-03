Cum ar reacționa Larisa Drăgulescu dacă fiica ei ar vrea să-și creeze cont pe o platformă destinată adulților. A spus-o fără ocolișuri: "Exclus! Nici vorbă de așa ceva!"

In articol:

Larisa Drăgulescu a stârnit un val de controverse în momentul în care a anunțat că și-a creat cont pe o platformă destinată adulților.

Chiar dacă ea câștigă sume impresionante de pe urma fotografiilor sexy, pe care le publică în mediul online, când vine vorba despre posibilitate ca fiica ei să-i calce pe urme, vedeta nici nu vrea să audă de un asemenea lucru.

Citește și: Marian Drăgulescu a dat-o de gol pe Cătălina Ponor. Pe cine a ales fosta gimnastă nașă de botez. Nu este Mariana Bitang, așa cum s-a zvonit: "Le trebuie prieteni tineri, cu care să se plimbe"

Larisa Drăgulescu nu vrea ca fiica ei să-i calce pe urme: "Exclus! Nici vorbă de așa ceva"

Larisa Drăgulescu a decis, în urmă cu ceva timp, să-și creeze cont pe un site destinat adulților și să posteze acolo mai multe clipuri și fotografii în ipostaze senzuale. Chiar dacă și-a asumat public hotărârea și chiar a vorbit deschis despre ea în nenumărate rânduri, roșcata recunoaște că nu va accepta niciodată ca fiica ei să facă acest lucru.

Fosta soție a lui Marian Drăgulescu susține că va face tot posibilul ca Beatrice să nu urmeze o asemenea cale: "Exclus! Nici vorbă de așa ceva! Nu concep! Nici nu iau în calcul o asemenea variantă. Fiica mea nu are treabă și nu va avea treabă cu așa ceva. E încă un copil, chiar dacă a împlinit 18 ani și e majoră. Eu, mama ei, o privesc încă ca pe un copil și am s-o feresc cât voi putea de un asemenea drum! Beatrice nu are nici măcar iubit!", a

declarat Larisa Drăgulescu, pentru playtech.ro

Citeste si: Cine este românul care a dispărut în tragedia feroviară din Grecia. Bilanțul morților a ajuns la 57 de persoane- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Larisa Drăgulescu și fiica ei [Sursa foto: Facebook]

Cum a început Larisa Drăgulescu să posteze pe o platformă destinată adulților?

Larisa Drăgulescu mărturisește că nu i-a fost deloc ușor să ia decizia de a poza pentru un site destinat adulților. Totul a pornit, spune ea, în momentul în care nu a mai avut din ce să se întrețină. Acum, însă, viața i s-a schimbat radical. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu a avut grijă să investească toți banii câștigați, ca fetița și băiețelul ei să nu ducă lipsă de nimic: "Nu voi uita vreodată că am început să fac asta doar după ce nu am mai avut bani din ce să trăiesc. Nu am pornit la drum fiindcă așa am vrut, ci fiindcă am fost forțată. Bărbatul m-a lăsat, m-a bătut, m-a părăsit în stradă cu doi copii, pe care am fost obligată să-i cresc.

Citește și: Larisa Drăgulescu s-a lansat în afaceri, dar nu renunță la OnlyFans. În ce domeniu nou activează acum fosta soție a lui Marian Drăgulescu: „Am descoperit că-mi place”

Citeste si: Mama Deliei l-a pus la punct pe noul iubit al Oanei Matache. Artista a publicat o fotografie cu un mesaj halucinant- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 2 martie 2023. O zi plină de energie pentru nativii zodiacului. A doua zi de primăvară aduce multp bucurie- stirilekanald.ro

Citeste si: Miley Cyrus, dată în judecată de fostul sot, Liam Hemsworth? Single-ul "Flowers" i-ar cauza actorului numai probleme- radioimpuls.ro

Nimeni nu mi-a dat nimic gratis! Dar copiii mei au tot ceea ce eu nu am avut la un anume moment. Adică casă, bani, condiții pentru școală, un job bun. Așa că Beatrice sigur nu-mi va călca pe urme!", a mai spus Larisa Drăgulescu, pentru sursa citată.

Larisa Drăgulescu [Sursa foto: Facebook]