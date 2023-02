Larisa Drăgulescu s-a lansat în afaceri, dar nu renunță la OnlyFans. În ce domeniu nou activează acum fosta soție a lui Marian Drăgulescu: „Am descoperit că-mi place”

In articol:

Larisa Drăgulescu și-a asumat mereu alegerile în viață, chiar dacă asta i-a adus multe prejudecăți, jigniri și tot felul de bârfe din parte celor din jur.

Totul fiindcă a recunoscut public că activează pe o platformă dedicată adulților, job pentru care are și susținerea celor doi copii și din care a făcut o avere de-a lungul timpului.

Citește și: Larisa Drăgulescu, în vizorul ANAF-ului! Decizia pe care a luat-o fosta gimnastului, după ce s-au anunțat controale riguroase pentru românii care fac bani pe internet

Larisa Drăgulescu și-a deschis un salon de înfrumusețare

Însă, deși duce o viață la care alții pot doar visa, fosta soție a gimnastului a vrut și mai mult. Astfel că, imediat ce fiica ei a împlinit 18 ani, cele două au urmat împreună un curs și tot împreună, acum, au pus pe picioare prima lor afacere.

Citeste si: Nona se simte rănită de Patrick, mai ales după ce acesta a făcut pași spre Patricia: ”Orice zâmbet se plătește” Marinel și Ionuț o consolează pe brunetă- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

Este vorba despre un salon de înfrumusețare, în Reșița, situat chiar aproape de casa lor, unde lucrează cot la cot. Larisa fiind mândră că astfel fiica ei are primul job încă de pe acum.

”Am un salon de beauty, eu mă ocup de make-up împreună cu fata mea. Am făcut școala de make-up de curând, abia ce am terminat-o de 2-3 săptămâni, mi-a plăcut foarte mult, am descoperit că îmi place să fac chestia asta. Fiica mea are 18 ani, e numai bine că i-am oferit și ei primul job. E prima mea afacere. Este bine, momentan îmi ocupă tot timpul și îmi place foarte mult. Mă simt mai liniștită pur și simplu, stau mai mult la Reșița, nu mai stau în Capitală decât foarte puțin, vin foarte rău, îmi place mai mult liniștea de aici. Merg în fiecare zi la salon, e vis a vis de casa mea și îmi e foarte ușor”, a spus Larisa Drăgulescu, conform Spynews.ro.

Larisa Drăgulescu s-a lansat în afaceri, dar nu renunță la OnlyFans [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Larisa Drăgulescu a divorțat încă din octombrie, în secret. Fosta soacră nu a acceptat-o ca noră: ”Mai bine că n-am cunoscut-o”

Însă, deși acum își dedică tot timpul salonului de înfrumusețare, Larisa Drăgulescu recunoaște că nu renunță la meseria din online.

Câștigă bine din postările interzise minorilor și nu are de gând să se lase, mai ales că acum nu mai depune niciun efort, doar încasează de pe urma muncii sale.

”O am și pe aceea (n.r. OnlyFans) în continuare, merge fără probleme, nu mai trebuie să fac nimic, acolo există deja tot ce trebuie să existe pe ea”, a mai zis fosta soție a gimnastului.