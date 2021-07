Cum arată acum membrii trupei L.A? Foștii colegi s-au reunit pentru un concert la Iași

Aurelian Ciocan, alături de Liviu Vârciu și Adrian Zainea, în trupa L.A [Sursa foto: Facebook] 11:28, iul 8, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Trupa s-a reunit parțial, după ani în care nu au au mai cântat împreună. Liviu Vârciu și Adrian Zainea au distrat din nou oamenii, pe melodiile lor consacrate, amintindu-și de vremurile bune.

Singurul care a lipsit a fost "Ache", așa cum i se spunea lui Aurelian Ciocan, cel de-al treilea membru al formației.

Cum s-au transformat cei trei cântăreți după destrămarea trupei?

Liviu Vârciu și Aurelian Ciocan au fost cei care au înființat trupa L.A, de unde și numele acesteia. Mai târziu, l-au luat în formație și pe Adrian Zainea, iar împreună aveau să fie vocile de aur ale anilor 2000, toată lumea fredonând melodiile scoase de ei.

Parteneriatul nu a ținut mult și fiecare a luat-o pe drumul lui, în 2005. Liviu Vârciu a fost singurul dintre cei trei care a încercat să-și păstreze o carieră în fața reflectoarelor, însă nici acesta nu a mai cântat.

Liviu s-a îndreptat către actorie și a devenit și om de televiziune, prezentând numeroase emisiuni. La capitolul iubire, Vârciu nu a stat prea bine, pentru că a divorțat de Adelina Pestrițu, femeia cu care a fost căsătorit. În prezent, actorul și-a refăcut viața alături de Anda Călin, cu care are împreună și doi copii, o fetiță și un băiețel.

Dacă despre Liviu majoritatea oamenilor cunosc multe detalii, despre colegii lui de scenă nu s-au mai auzit foarte multe lucruri.

Aurelian Ciocan, zis și "Ache" pe vremea când era în L.A, a renunțat definitv la muzică și s-a apucat de afaceri. Acesta s-a mutat în orașul natal, Constanța, și și-a deschis o firmă de termopane, care se pare că îi merge foarte bine.

După ce a trecut și el printr-un divorț, la fel ca Vârciu, Ache a ajuns din nou în fața altarului cu actuala lui soție, Ramona, în anul 2012.

Cât despre Adi Zainea, acesta nu a vrut să se rupă pentru totdeauna de muzică. Imediat după ce trupa s-a destrămat, el și-a deschis un studio muzical, dar afacerea nu a mers, așa că a fost nevoit să-l închidă. După aceasta, a plecat în Anglia, unde a urmat cursuri de bucătar, cu gândul de a-și deschide propriul restaurant în România: "Am avut un studio în București, dar care nu a mers foarte bine din cauza pirateriei. Într-un an, de Crăciun, am plecat în Anglia, la niște prieteni. Mi-a plăcut foarte mult și am decis să rămân și să urmez cursurile unui colegiu pentru a deveni bucătar[...] vreau să mă întorc acasă și să-mi deschid acolo propriul restaurant.", declara Adrian Zainea în urmă cu câțiva ani pentru Libertatea.

Liviu Vârciu și Adi Zainea au cântat la Iași, după 16 ani de la destrămarea trupei L.A[Sursa foto: Captură YouTube]

L.A a urcat din nou pe scenă, la Iași

Deși a trecut o perioadă bună de timp de când nu au mai urcat pe scenă, Liviu Vârciu și Adi Zainea s-au reunit și au avut un concert de pomină la Iași, exact ca pe vremuri.

Recent, Vârciu a postat pe contul lui de Youtube și un vlog cu momente din timpul spectacolului, dar și de dinaintea acestuia, când s-a revăzut cu fostul lui coleg. Actorul a depănat multe amintiri legate de acei ani, cuprins parcă de o ușoară nostalgie: "Prima oară când am venit la Iași, am venit cu trenul, mă îndrăgostisem de o fată, era Miss, Miss nu știu de care, și am ajuns în Iași fară niciun ban, nu m-a primit să mă vadă, a zis că "Mâine poate", deși eu nu aveam unde să dorm, și am dormit pe țevile de la un spital, pentru că era frig, și țevile alea erau calde. Așa am suferit eu pentru o domnișoară care, ce credeți, nici n-a apărut la întâlnire", a povestit Liviu în vlog.

Cu toate că anii au trecut, emoțiile au rămas, căci artistul a ținut să menționeze pentru urmăritori că se simte la fel de copleșit când urcă pe scenă, ca și în trecut: "De fiecare dată când intrăm pe scenă sunt emoțiile cât Casa Poporului, nu am fluturi în stomac, am niște vulturi", a continuat Vârciu. Nici Adrian nu a lăsat emoțiile acasă, căci i-a mărturisit colegului său că se simte ca la 18 ani, când a avut primul spectacol.

L.A a rămas una din trupele de suflet ale multor români, care au crescut pe melodiile celor trei artiști și de care se bucură chiar și în prezent, "Ochii tăi" rămânând favorita publicului de toate vârstele.