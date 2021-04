Cum arată Andra Volos după ce și-a făcut rinoplastie. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a dat bandajele jos

In articol:

Andra Volos este extrem de atentă la modul în care arată. Însă, de curând, fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a anunțat fanii că urmează să-și facă o operație de rinoplastie.

„În sfârșit! Mi-am dorit mereu să am un un nas perfect, știți că sunt perfecționistă. Văd că încep să mă simt din ce în ce mai bine. Sper să îmi treacă sentimentul ăsta ciudat pe care îl am acum. Mai bucuroasă sunt că acum nu o să mai am probleme nici cu polipii, nici cu deviația de sept”, a spus Andra Volos imediat după operație.

Andra Volos, imagini după rinoplastie

După ce a ieșit din operație, frumoasa șatenă le-a dezvăluit internauților că operația nu a durut absolut deloc, doar că a simțit un mic disconfort după.

„Operația în sine nu doare, chiar nu. Sunt niște sentimente ciudate, de parcă ești super răcită, cu nasul nfundat. Mă mai doare gâtul, dar cam ăsta este sentimentul pe care îl am acum. E oribil, numai că nu doare”, a mai declarat Andra Volos.

Andra Volos după rinoplastie[Sursa foto: Instagram]

A venit momentul în care fosta iubită a lui Bogdan Mocanu și-a scos bandajele. A postat un InstaStory pe Instagram, iar rezultatul obținut este nu este foarte departe de cel inițial. Însă, cu toate acestea, se pare că aceasta se simte extrem de bine cu alegerea făcută și mult mai împlinită.

Andra Volos după rinoplastie[Sursa foto: Instagram]

„Zici că am venit la stand-up comedy, nu la operație. Astăzi nu vorbim doar de un moft și de estetică, ci și de sănătate pentru că de mică am avut mici probleme. Astăzi o să le rezolvăm, dar să trec peste toate emoțiile astea. Intru peste puțin timp în operație”, a mărturisit Andra Volos, de pe patul de spital.