Cum arată Bianca Comănici nemachiată. Fosta iubită a lui Livian își dorește să devină make-up artist

Fanii și mai ales fanele care s-au întrebat cum arată Bianca Comănici nemachiată, au putut vedea în timpul unui video postat de câștigătoarea emisiunii "Puterea dragostei".

Cum arată Bianca Comănici nemachiată

Bianca Comănici s-a demachiat într-un video pe youtube[Sursa foto: Captură YouTube]

Bianca Comănici este mereu aranjată și la patru ace atunci când apare la televizor sau când se fotografiază pe rețelele de socializare. De aceea, multe fete și băieți au avut curiozitatea să o vadă și cum arată fără make-up.

În timpul unui tutorial, ea s-a demachiat, iar schimbarea nu este una radicală.

Bianca Comănici, intervenție de mărire a sânilor[Sursa foto: Instagram]

De asemenea, de curând, Bianca a mai postat o fotografie în care apare nemachiată, pe patul unei clinici unde și-a făcut o intervenție de implant mamar.

Fosta iubită a lui Livian își dorește să devină make-up artist

În majoritatea filmulețelor postate de Bianca Comănici pe calanul de youtube, ea vorbește și vine cu sfaturi despre make-up, meserie pe care ăși dorește să o urmeze.

„Legat de machiajul feței: după ce vă aplicați fondul de ten, aplicați anticearcănul sub ochi, iar după asta nu puneți pudră de fixare. Luați iluminator pe pensulă, dar nu udați pensula.

Am auzit de treaba asta, dar lasă pete pe fețe și nu are rost. Aplicați iluminatorul înainte de a-l fixa cu pudra. Nu o să se mai vadă prăfos și garantez pentru trucul ăsta pe care l-am învățat de când am terminat cursul de make-up.

Trecem la următorul truc. Dacă vreți să aveți buzele hidratate, aplicați luciu înainte de a vă pune la somn.

Dimineața vă veți trezi cu buzele hidratate. Nu e același rezultat ca și cum ați bea multă apă, dar ele trebuie hidratate și la exterior, nu doar la interior”, sunt câteva dintre sfaturile Biancăi.

Bianca Comănici și Livian de la Puterea Dragostei au trăit o frumoasă poveste de dragoste

Bianca Comănici și Livian au fost concurenți în emisiunea "Puterea dragostei", iar relația lor a fost extrem de urmărită și de interes pentru fanii emisiunii. Cei doi, însă, s-au despărțit după o frumoasă poveste de dragoste, iar Bianca a recunoscut că a suferit.

Acum sunt mai bine. Mi se întâmplă ca nopțile și diminețile să fie mai dificile, mă simt, nu știu, așa, obosită. Adică, noaptea adorm greu, iar dimineața mă simt obosită, nu mai am energia pe care o aveam înainte, îmi vine să mă întind înapoi în pat și să dorm toată ziua. Da, normal, încă mă refac din punctul acela de vedere, nu mi-a fost ușor după despărțire.

Am vorbit cu el. L-am întrebat de ce ne-am despărțit. Și este vorba de un cumul de factori, de părinții lui, de ce s-a întâmplat între noi… Nu a fost, oricum, clar ce mi-a spus, nu am înțeles și nu înțeleg nici acum. Dar asta e, el a ales altceva… Și nu, nu au fost problemele din trecutul meu, nici nu aveau cum având în vedere ce se întâmplă acum în relația lui. Dar ceva s-a întâmplat. Nu am vorbit cu Nelson, el nici nu mă interesează ce spune, deși mă atacă regulat, am încercat să vorbesc cu mama lui Livian, dar nu mi-a răspuns. Asta e, vom trece și peste asta, mergem mai departe”, a declarat Bianca, la scurt timp după ce s-a despărțit de Livian, pentru wowbiz.ro.