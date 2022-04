Cum arată casa Denisei Tănase din Dubai. Fosta membră a trupei „Bambi” trăiește pe picior mare după ce a dat lovitura în afaceri

In articol:

Denisa Tănase a reușit să-și dezvolte una dintre cele mai de succes afaceri și, în numai 3 ani, fosta membră a trupei „Bambi” a devenit milionară. Acum, artista locuiește în Dubai alături de partenerul ei de viață, Mircea Brânzei, acolo unde se bucură de lux în cele două case pe care le dețin.

Denisa Tănase treăiește o viață de vis în Dubai. A reușit, cu multă muncă și determinare, să-și vadă visul îndeplinit, iar acum sunt cât mai aproape de noul lor scop, și anume acela de a se muta definitiv în Emirate.

Denisa Tănase și soțul ei și-au achiziționat deja două apartamente de lux în Dubai, fix pe plajă. Fosta membră a trupei „Bambi” a mărturisit că este necesar să plătească rate pentru cele două apatamente până în anul 2024 inclusiv, motiv pentru care vor oferi spre închiriere imobiliele pe care le-au achiziționat.

Cele două apartamente de află pe plajă și au o proveliște superbă. Oriunde te-ai uita, luxul este la orice pas, iar Denisa Tănase speră ca în viitorul apropiat să se poată muta definitiv în Dubai alături de soțul ei.

Denisa Tănase, pe cumile succesului în afaceri

Denisa Tănase a cunoscut succesul în afaceri în urmă cu circa 3 ani, atunci când a decis să se lanseze în lumea antreprenoriatului.

Deține un brand de parfumuri care, între timp, a cunoscut un succes răsunător. A reușit să-și deschidă un număr mare de magazine în București, dar și în țara, însă nu are de gând să se oprească aici.

Denisa Tănase își dorește să se extindă în plan internațional și brandul ei să devină cunoscut de lumea întreagă.

„Secretul reușitei este în primul rând foarte multă muncă. Și când spun foarte multă, mă refer la muncă, zi de zi, fără oprire. În al doilea rând, am avut ambiția să urmăresc ideile pe care mi le-am proiectat. Am avut familia lângă mine. Pe soțul meu, pe sora mea, iar atunci mi-a fost mai ușor. În multe lucruri, soțul meu m-a și împins din spate, el este cel care m-a sfătuit să îmi asum anumite riscuri și am avut rezultatele acestea”, a declarat vedeta în cadrul podcastului lui Mihai Morar.