Cum arată casa Mirelei Vaida. Prezentatoarea TV deține un mic paradis verde în curte: "Îmi zic vecinii că, de când m-am mutat, le-am distrus ecosistemul și liniștea"

In articol:

Mirela Vaida are un succes impresionant în televiziune, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber. Vedeta TV și-a construit un mic castel, un spațiu intim și liniștit cu care nu ezită să se afișeze pe rețelele de socializare.

Cum arată verdele colț de rai al Mirelei Vaida

Curtea Mirelei Vaida [Sursa foto: Instagram]

Vedeta deține o casă impresionantă în comuna Snagov, în apropiere de București, imobilul având nici mai mult, nici mai puțin de 5 camere. La baza alegerii Mirelei Vaida de a se muta în afara Bucureștiului a stat chiar dragostea pentru cei 3 copii ai săi, vedeta dorindu-și tot ce e mai bun pentru aceștia. Mai mult decât atât, prezentatoarea menționează faptul că pădurea este la o aruncătură de băț de casa acesteia, atât de aproape încât atât ea, cât și apropiații săi pot vedea căprioarele și chiar porcii mistreți. Vedeta a ales strategic locația vilei sale, astfel încât se poate bucura de o liniște deplină, în natură: „Deci ne-am mutat la casă nouă.. Casă mare, 5 camere, spațioasă, luminoasă, teren mult, să alerge iezii, manzii și copiii.. Pădurea e imediat lângă noi, adică ne pică în curte, vedem căprioarele dimineață și porcii mistreți. Mai vedem și serpișori, fluturași și albine, că deh... am vrut lângă pădure… e o liniște totală... dar și prea multă liniște dăunează că eu sunt bolnavă dacă nu mă aud și… mă cam aud!! Îmi zic vecinii că, de când m-am mutat, le-am distrus ecosistemul și liniștea.”, comunica Mirela Vaida pe blogul personal.

Citeste si: Afecțiunea cu care se confruntă Mirela Vaida. I-a cauzat probleme și în trecut: "Nu am să mă operez, eu am mai avut în urmă cu cinci ani"

Citeste si: Noi indicii din noaptea jafului, care a avut loc în locuința lui Culiță Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Cum arată Mirela Vaida fără machiaj și fără filtre, la 40 de ani. Imaginea care spune adevărul: „Ăsta-i look-ul de vacanță!”

Mirela Vaida a valorificat spațiul pe care îl are la dispoziție, iar în minunata sa curte se regăsesc o varietate de flori, dar și copaci. Imaginile publicate de prezentatoare rețelele de socializare au stârnit admirația și uimirea fanilor care au asaltat din plin secțiunea de comentarii. Aceștia i-au lăsat vedetei o varietate de emoticoane și comentarii prin intermediul cărora își exprimă aprecierea noii sale case.

Prezentatoarea se simte extraordinar în locuința sa și nu se sfiește să exprime asta, ori de câte ori are ocazia: „Nicăieri nu-i ca acasă!”

Cine este micul ajutor al Mirelei Vaida în gospodărie

Mirela Vaida în curtea sa [Sursa foto: Instagram]

Alături de Mirela Vaida, soțul său și cei 3 copii mai locuiește și soacra sa care o ajută cu treburile zilnice prin casă, dar și cu pruncii săi. Vedeta TV se arată bucuroasă de această situație deoarece îi este de un real ajutor în gospodărie, conform blogului său: "Aşadar, surprindere şi bucurie am simţit când am aflat că-mi vine soacra în ajutor, că la mine în casă e treaba: aspirat zilnic, pus la spălat 2-3 maşini de rufe, călcat cămăşi, lenjerii, pantaloni etc, făcut mâncare vreo 3-4 feluri, că suntem mulţi şi avem gusturi diferite, strâns jucării, şters praful, plimbat copilul mic, dus la activităţi diverse copiii mari, băiţa de seară, povestea de noapte bună etc, etc… Asta e varianta fericită, când toţi sunt sănătoşi. În varianta în care toţi sunt bolnăviori, mai adăugaţi camere de garda, tratamente, comprese reci şi nopţi nedormite la cele de mai sus.”, explică prezentatoarea.