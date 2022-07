Cum arată Mirela Vaida fără machiaj și fără filtre, la 40 de ani. Imaginea care spune adevărul: „Ăsta-i look-ul de vacanță!”

In articol:

În acest weekend, Mirela Vaida a decis să plece în vacanță alături de familia sa. Nu, nu a plecat peste hotare, așa cum au făcut majoritatea vedetelor de la noi din țară în această perioadă, ci a rămas să exploreze locurile din România.

De data aceasta a ajuns pe litoralul românesc, pe plaja Sfântu Gheorghe.

Fiind într-o vacanță binemeritată, Mirela Vaida se relaxează din toate punctele de vedere. A lăsat de-o parte ținutele elegante, bijuteriile, machiajul și produsele pentru păr pentru o perioadă și se pare că nu se sfiește să apară în fața fanilor ei fără niciun fel de artificiu, exact așa cum este când se trezește dimineața.

Citeste si: ”Mai bem și o bere din când în când”. Ce fac Mirela Vaida și soțul ei în weekend, când copiii nu sunt acasă. Prezentatoarea le-a povestit totul fanilor

Mirela Vaida, nearanjată pe Instagram

După ce a împărtășit cu fanii ei că au plecat într-o scurtă vacanță pe litoralul românesc, Mirela Vaida a postat o serie de imagini cu cei mici în timp ce se distrau.

La distanță de câteva ore, însă, prezentatoarea TV și-a surprins admiratorii și cu o imagine cu ea, însă într-o ipostază cu totul diferită față de cum apare pe micile ecrane.

Citeste si: "Cu poza asta “ți-ai dat cu stângul în dreptul”, mai pe scurt ţi-ai adus aminte de tinerețe.” Cristina Șișcanu a stârnit un val de reacții negative, după ce a postat o fotografie din vacanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

De data aceasta, Mirela Vaida a renunțat la machiaj și la coafat, așa că a postat pe Instagram o imagine în care apare cu părul ciufulit de vânt și fără strop de machiaj. Îmbrăcată într-o ținută lejeră, de vară, și cu o pereche de ochelari de soare la ochi, prezentatoarea TV le-a mărturisit fanilor săi că așa se prezintă ea în vacanță, fără machiaj și fără păr aranjat.

„Fara "make-up" si "hair"! Asta-i "look"-ul de vacanta!”, a spus Mirela Vaida în mediul online, în descrierea fotografiei postate.

Citeste si: Mirela Vaida, mesaj dur după ce atacatoarea sa i-a distrus mașina! Decizia luată de prezentatoarea TV, după incident: „Frică nu mai e”

Mirela Vaida a ajuns pentru prima data în Delta Dunării

Mirela Vaida este foarte fericită că a avut ocazia să ajungă, pentru prima data în viața sa, în Delta Dunării. În acest sens, prezentatoarea TV a scris un mesaj în mediul online în care le explică fanilor săi care a fost, de fapt, motivul pentru care, până la vârsta de 40 de ani, nu a ajuns în acest loc.

„Spre rusinea mea, mi-au trebuit 40 de ani sa ajung in Delta Dunarii! Mereu mi s-a parut un drum greu, complicat (ceea ce e adevarat, caci din Constanta pana in Tulcea sau in Murighiol se merge pe o sosea mica, stramta, anevoioasa, cu multe accidente in sezon) dar, dincolo de asta, peisajul pe care-l descoperi merita tot efortul! Romania, chiar daca n-ar avea nimic altceva de aratat, sa aiba doar Delta Dunarii, si tot ar merita sa fie in top 3 destinatii turistice la nivel european si mondial! Din pacate, nu e vina ei.. Delta este fascinanta, salbatica, primitoare, fermecatoare, autentica, UNICA‼️🇹🇩 Mi-am propus ca anual, in fiecare vacanta, sa exploatam impreuna cu familia cate o zona turistica romaneasca si sa le spun copiilor ce tara minunata, ce locuri alese si ce oameni binecuvantati avem aici! 🤗♥️🙏🇹🇩 Romania, esti fascinanta!”, a spus Mirela Vaida pe Instagram.