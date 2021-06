In articol:

Daniela Crudu în vârstă de 32 de ani nu mai arată ca la debutul său în televiziune, când era asistenta matinalilor de la Antena 1.

Cum arăta Daniela Crudu înainte de operațiile estetice

Ea a suferit mai multe intervenții estetice care au transformat-o total de-a lungul anilor.

Daniela Crudu a apelat de mai multe ori la medical estetician pentru a-și îmbunătății aspectul fizic. Vedeta și-a operat nasul, gușa, bărbia și și-a pus silicoane.

De asemenea, aceasta apelează la intervenții perioadice care o ajută să-și mențină corpul tânăr. În fiecare lună, Daniela Crudu merge la clinica de înfrumusețare pentru a-și injecta buzele cu acid hialuronic și își face constant tratamente de rejuvenare a pielii și pentru cearcănele și pungile de sub ochi.

„Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea.

Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. «Domne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vede. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii… la sâni, au toate fetele”, a declarat bruneta în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Daniela Crudu și-a pus silicoane când era minoră

Vedeta a suferit prima intervenție estetică la vârsta de 17 ani, când și-a pus prima pereche de silicoane. Fosta asistentă TV și-a micșorat și talia. „Nu există femei urate, decât că nu au bani să se opereze. Mi-am subțiat talia. Sunt fericită. Tot ce apare nou, eu încerc. Eu sunt cobai. Am și niște fire în față. (…)

Vreau să îmi lungesc picioarele, să îmi bag șuruburi. Bine, glumesc, dar chiar există. Nici implanturi fesiere nu-mi pun. La clinică merg ca la mine acasă. Eu nu am făcut niciodată barter la operații. (…) Investesc în mine, n-am copii, n-am nimic” , susținea Daniela Crudu.

Daniela Crudu carieră

Vedeta a ieșit în evidență după ce a fost asistentă TV la diverse emisiuni precum „Neața cu Răzvan și Dani” sau „Un show păcătos”, emisiune prezentată de Dan Capatos, unde avea un onorariu de 500 de euro.

Daniela Crudu

Înainte de a lucre în televiziune, Daniela Crudu era animatoare în mai multe cubluri din Capitală și era plătită100 de euro pe noapte. Prima interacțiune cu lumea reflectoarelor dintr-un platou TV a avut-o datorită lui Andrei Rațiu, prin intermediul Școlii de modelling Prince d’Armeny. În cadrul acestei școli, brunet a câștigat titlul de „Cel mai sexy fotomodel din Romania”.