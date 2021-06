Cele mai sexy poze cu Daniela Crudu. Vedeta arată trăznet la 32 de ani

Daniela Crudu, fostă asistentă TV 17:32, iun 19, 2021 Autor: Loredana Dobre

Daniela Crudu s-a tranformat fizic de-a lungul anilor și a devenit una dintre cele mai recognoscibile figuri din televiziunea românească.

Cele mai sexy poze cu Daniela Crudu

În vârstă de 32 de ani, vedeta şi-a obişnuit fanii cu fotografiile în care apare foarte sexy.

Daniela Crudu a evoluat foarte mult în ultimii ani și a reușit să-și facă o carieră în televiziune. Deși s-a schimbat radical față de prima apariție la TV, focoasa brunetă continuă să stârnească imaginația bărbaților cu formele sale voluptoase.

Daniela Crudu

Fosta asistentă TV este activă pe rețelele de socializare, unde publică des fotografii în ipostaze sexy. Urmărită de aproape 700.000 de fani pe Instagram, Daniela Crudu primește multe aprecieri și comentarii din partea acestora.

Danilela Crudu carieră

Vedeta a ieșit în evidență după ce a fost asistentă TV la diverse emisiuni precum „Neața cu Răzvan și Dani” sau „Un show păcătos”, emisiune prezentată de Dan Capatos, unde avea un onorariu de 500 de euro.

Înainte de a lucra în televiziune, Daniela Crudu era animatoare în mai multe cubluri din Capitală și era plătită cu 100 de euro pe noapte. Prima interacțiune cu lumea reflectoarelor dintr-un platou TV a avut-o datorită lui Andrei Rațiu, prin intermediul Școlii de modelling Prince d’Armeny. În cadrul acestei școli, bruneta a câștigat titlul de „Cel mai sexy fotomodel din Romania”.

Ce studii are Daniela Crudu

Daniela Crudu a absolvit Liceul Economic nr. 4 din București, iar apoi s-a înscris la o universitate privată, unde a urmat cursurile unei Facultăți de Jurnalism. Un aspect important de subliniat este acela că, deși nu prea se prezenta la examene, avea aproape numai note de 10, au povestit foștii ei colegi, relatează capital.ro.

Ce operații estetice are Daniela Crudu

Daniela Crudu a apelat de mai multe ori la medical estetician pentru a-și îmbunătății aspectul fizic. Vedeta și-a operat nasul, gușa, bărbia și și-a pus silicoane. De asemenea, aceasta apelează la intervenții care o ajută să-și mențină corpul tânăr.

„Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea.

Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. «Domne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vede. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii… la sâni, au toate fetele”, declara bruneta în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

