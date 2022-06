In articol:

Cine este frumoasa Ema Uta, cu ce se ocupă și cine i-a cucerit inima de curând. Ema este una dintre cele mai bune în meseria pe care o practică, fiind "vânată" de toate vedetele de la noi din țară.

Cum arăta Ema Uta înainte de operațiile estetice

Iată mai multe despre ea, dar și cum arăta înainte de operațiile estetice pe care le are.

Ema Uta are viața de vis, pe care multe femei și-ar dori-o. Este extrem de cunoscută în showbiz-ul românesc, drept „make-up artistul vedetelor". Ei bine, da, Ema este printre cei mai buni și căutați make-up artiști de la noi din țară, fiind cel care se ocupă de aspectul vedetelor.

Tehnica ei de înfrumusețare este unică, reușind să scoată în evidență fiecare trăsătură a persoanei pe care o machiază. Cu toate că este as în machiaj și face niște transformări uluitoare, multe persoane care o urmăresc spun că a apelat la chirurgi esteticieni pentru intervenții. Femeia nu a comentat în spațiul public acest subiect, chiar dacă multe persoane din online deosebesc pozele cu ea de acum 10 ani cu cele de acum.

Cum arăta Ema Uta înainte de operațiile estetice [Sursa foto: https://www.instagram.com/emauta.fp/]

Cei care o urmăresc pe Ema Uta, știu că femeia este adepta stilului de viață sănătos, a mâncării sănătoase și a sportului. Contul său de Instagram este plin de postări și story-uri cu ea când aleargă pe bandă, face exerciții și mănâncă sănătos. Datorită perseverenței și dorinței de a se întreține, make-up artistul are un corp sculptat, de invidiat. De aceea, Ema nu comentează subiectul operațiilor estetice și consideră că lucrurile se observă cu ochiul liber.

Ema Uta se afișează în cele mai sexy ipostaze pe rețelele de socializare, unde adună mii de aprecieri și comentarii, de la persoane care o apreciază și prieteni buni din showbiz.



Ema Uta este „regina transformărilor"

Ema Uta are doar 30 de ani și o carieră de milioane. Frumoasa din Râmnicu Vâlcea a fost de mică pasionată de machiaj, visând să fructifice talentul pe care îl moștenea de mică. Deși a avut ocazia de a deveni make-up artist peste ocean, ea a ales să rămână în țara natală.

Frumoasa vedetă este cea mai căutată de vedetele de la noi, datorită transformărilor și magiei pe care le face cu pensula de machiaj. Câteva dintre femeile din spațiul online care sunt cliente fidele la Ema Uta sunt Delia, Antonia, Alina Eremia, iubita lui Dorian Popa, Loredana Groza, Carmen Grebenișan și Alina Ceușan.



Ema Uta este "regina transformărilor" în showbiz-ul românesc [Sursa foto: https://www.instagram.com/emauta/]

Deși ați crede că a făcut multiple cursuri pentru a atinge performanța de care dă dovadă acum, trebuie să știți că Ema a învățat de una singură regulile și trick-urile machiajului.

"Am învățat singură, îmi cumpăram reviste de modă, răsfoiam până ajungeam la partea de make-up și încercam să reproduc ce vedeam pe fața mea, în oglindă. Am descoperit tehnici de machiaj într-un mod natural, iar atunci când vizionam tutoriale pe internet de-ale make-up artiștilor internaționali, mi se aproba că ceea ce făcusem eu era bine. Încet, încet, am început să colaborez cu fotografi, făcând astfel cunoștință cu ședințele foto, modele, lumini, presiunea timpului etc. În machiaj nu există limite, dacă știi să machiezi o vecină sau o prietenă asta nu te face make-up artist. EXPERIENȚA, IMAGINAȚIE, PERSEVERENTA. Astea-s cuvinte cheie", declara frumoasa când avea doar 22 de ani și nu era la fel de cunoscută.



Ema Uta organizează lunar cursuri de make-up pentru fetele care vor să profeseze în acest domeniu și trebuie să vă spunem că prinzi foarte greu loc la un astfel de curs. Motivul este că toate domnișoarele și doamnele își doresc să învețe de la ea, iar de aceea locurile la cursuri sunt ocupate cu câteva luni înainte.



