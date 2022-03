Ema Uta, întâlnire de gradul zero cu Jennifer Lopez și Kim Kardashian. Amănunte despre cele mai iubite staruri de la Hollywood: "Nu mă așteptam să fie atât de scundă"

In articol:

Ema Uta a reușit, de-a lungul timpului, să-și clădească o carieră impresionantă în domeniul înfrumusețării. Frumoasa blondină nu este recunoscută numai în România ca fiind unul dintre cei mai buni make-up artiști, ci și peste hotare.

Recent, în cadrul emisiunii "Fiță cu Adiță", difuzată pe canalul de Youtube "theXclusive" , vedeta a dezvăluit că a avut ocazia de a le cunoaște personal pe Jennifer Lopez și pe Kim Kardashian.

Ema Uta, despre întâlnirea cu Jennifer Lopez și Kim Kardashian

Ema Uta se poate considera o norocoasă. Pe lângă faptul că a avut ocazia, prin prisma meseriei, de a sta în preajma celor mai cunoscute personalități din România, ea a reușit să facă cunoștință și cu două dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood. Blondina a povestit că Jennifer Lopez și Kim Kardashian au apelat la serviciile ei de make-up artist, în urmă cu mai mult timp:

"Adiță: Cum a fost întâlnirea cu Kim Kardasihan?

Ema Uta: Păi am fost surprinsă- de fapt mă așteptam- că e scundă, dar nu mă așteptam să fie atât de scundă. E cam jumate, așa, cam cât mine. E foarte caldă, foarte blândă, exact ca pe Instagram.

Adiță: Și Jennifer Lopez?

Ema Uta: Jenny e preferata mea. O ador. Nici nu există cuvinte de descriere pentru femeia aia. E top. Și corp și față, și voce, dans, e un adevărat entertainer.", a dezvăluit Ema, în emisiunea amintită.

Ema Uta a primit oferte de muncă în America

Ema Uta a recunoscut faptul că a avut parte de mai multe colaborări internaționale, de când este make-up artist.

Vedeta chiar s-a gândit la un moment dat să se mute definitiv în America, după ce a primit câteva oferte de muncă acolo: "Am și vorbit, m-am gândit să mă mut. Am avut foarte multe propuneri acolo pentru a machia, dar îmi iubesc prea mult fetele de aici. Am niște cursante extraordinare, care mă urmăresc. Am cursante din toate colțurile țării, chiar nu glumesc.", a mai spus Ema Uta, în cadrul emisiunii amintite.