"Sunt terminată" Simona Gherghe, anunț neașteptat pe internet. Ce se întâmplă cu cei doi copii ai ei?

Rolul de mămică o face pe Simona Gherghe să se confrunte cu situații copleșitoare. Deși cei doi copii ai săi, Ana și Vlad, au crescut și este conștientă că se pot descurca și singuri, prezentatoarea TV nu își poate stăpâni emoțiile de fiecare dată când cei mici au parte de experiențe noi.

Simona Gherghe, emoționată pentru cei doi copii ai săi

Simona Gherghe a vrut să imortalizeze un moment important din viața micuților ei, așa că le-a făcut câteva fotografii înainte ca aceștia să plece în prima lor excursie. Prezentatoarea TV le-a mărturisit celor de acasă că este copleșită de emoții, mai ales că ea și soțul ei nu îi vor însoți pe Ana și Vlad în vacanță, ci îi vor lăsa să meargă singuri, cu clasa: "Pleacă în prima lor excursie! Iar eu sunt terminată de emoție...", a scris Simona Gherghe, pe contul personal de Instagram.

Ana și Vlad, cei doi copii ai Simonei Gherghe [Sursa foto: Instagram]

Simona Gherghe nu mai poate rămâne însărcinată

Simona Gherghe a fost întrebată în nenumărate rânduri dacă ea și soțul ei se gândesc să le mai ofere un frățior sau o surioară celor doi copii ai lor.

Prezentatoarea TV a dezvăluit că nu își mai dorește să își mărească familia, însă nici nu ar fi putut, chiar dacă ar fi avut acest lucru în plan, căci s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate: "Nu, suntem în formulă completă. În plus, nici nu am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii.", a declarat Simona Gherghe, pe rețelele de socializare.

Vlad și Ana, cei doi copii ai Simonei Gherghe [Sursa foto: Instagram]